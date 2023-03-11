Şişli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası paydaşlığında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Afetlerde Kadın Olma Paneli, Kadınlara Özel İstihdam Günü Toplantısı, Yerinde Yaşlı Bakım Hizmeti Sertifika Töreni ve Kadın Politikaları Merkezi Açılışı gibi kadın dayanışmasını güçlendiren etkinlikler 6-9 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü’ne özel izinli olan kadın personeller bir günlüğüne tüm işleri erkeklere emanet etti.

Kadın dayanışmasının her geçen gün daha da güçlendiği, özgürlük ve eşit hak taleplerinin daha yüksek sesle söylendiği bir dönemde, Şişli Belediyesi, kadın haklarını önceleyen politikalarıyla bu hareket içinde önemli bir alanı doldurmaya devam ediyor. Bugüne kadar gerek kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerekse hukuki, psikolojik ve sosyal destek içeren pek çok proje hayata geçirildi. Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde hayata geçirilen projelerini kamuoyuna duyurdu.

Kadınlara Özel İstihdam Günü…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde düzenlenen etkinlikler; 6 Mart Pazartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilen “Afetlerde Kadın Olmak” paneliyle başladı. Panele; İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Nilgün Okay, Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Ünür, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Özlem Şen ve Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog Selda Güdek konuşmacı olarak katıldılar.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ikinci etkinlik olan Kadınlara Özel İstihdam Günü ise 6 Mart Pazartesi günü 13.00 ile 16.30 saatleri arasında, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, çeşitli firmalar ile iş arayan kadınlar bir araya geldiler.

“Yerinde Yaşlı Bakım Hizmeti Sertifika Töreni”

Etkinliklerin ikinci gününde, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen program çerçevesinde, yaşlı bakımı ve hijyen eğitimini tamamlayan kursiyerler kadınlara Yerinde Yaşlı Bakım Hizmeti Sertifikaları verildi. 7 Mart Salı günü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde Şişli Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törene; KEDV Başkanı Şengül Akçar, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil ve Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Serap Daş katıldı.

Bu eğitimle kadınlar, yaşlanma konusunda bakış açısı geliştirirken, temizlik ve yaşlı bakımı konusunda akademisyenler tarafından profesyonel bir eğitim aldılar. Eğitimi alan kadınlar, Şişli’de ikamet eden ve ihtiyaç duyan yaşlıların evlerine giderek hizmet modelini sunabilecekler.

Programa katılan kadınlara ayrıca, kendi istihdamını sağlamaları hususunda KEDV aracılığıyla kooperatifleşme eğitimleri de verildi.

“Kadınları istihdama katmayı hedefledik”

Sertifika töreninde konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin çalışmanın ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de bir ilk olan ve Şişli’de pilot çalışmasını yürüteceğimiz ‘Yerinde Yaşlı Bakım Modelini’ uygulamaya başlıyoruz. Bu çalışmayı hayata geçirirken iki ana motivasyonumuz vardı. Bu motivasyonlardan biri yaşlı bakımında yepyeni bir modeli ortaya koymak. Gerontolojik Hizmetler Birimimiz ile Birleşmiş Milletler’in yaşlılık ilkelerinden biri olan bakım ilkesiyle birlikte kaliteli, yeterli ve doğru bakım hizmeti alınması için yeni bir bakım modeline ihtiyaç vardı. Şişli’nin yaşlı nüfusunu göz önüne aldığımızda bu hizmetin hayata geçirilmesi bizim için önemli bir hal aldı. İkinci motivasyonumuz ise kadınları istihdama dahil edebilmek. Hepimizin malumu, ülkemizde kadınların evde görünmeyen emekleri çok büyük. Bu konuda yerel yönetimler olarak bize çok görev düşüyor. Kadın dostu bir belediye olarak kadınların istihdam süreçlerine dahil olabilmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz.”

“Kadın Politikaları Merkezi” hizmete açıldı

Şişli Belediyesi’nin Dünya Kadınlar Günü özelindeki etkinlik dizisi; 9 Mart Perşembe günü Kadın Politikaları Merkezi’nin açılış töreniyle devam etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Şişlili kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Merkez hakkında bilgi aktaran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,

toplumsal gelişmeye katkı sunan bir yerel yönetim olarak, kadınların güçlenmesi için politikalar üretmek gibi önemli bir misyon belirlediklerine vurgu yaptı. Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Kadın Çalışmaları Birimi’ni kurarak pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Keskin, 25 Kasım 2020’de açılan Kadın Danışma Merkezi ve 25 Kasım 2022’de açılan İlk Adım Merkezi sonrasında, 2022 yılının Aralık ayı itibariyle de planlama ve arsa tahsis işlemlerini başlattıkları Kadın Sığınma Evi’ni 2023 yılında hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

Kadın Politikaları Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Keskin, “Bu merkez sivil toplumun, kadın kooperatifleriyle birlikte düşünebilecekleri ve kendilerine ait kararları birlikte alabilecekleri bir mekân olacak. Bunun ilk örneğini de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yerinde Yaşlı Bakım Programı’ndan mezun olan kadınlar, bugün açılışını yaptığımız merkezimize gelerek, hedefleri doğrultusunda kendi iş imkânlarını yaratabilecek olanağı yakalayacaklar” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi