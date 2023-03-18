Şişli’nin var olan turizm potansiyelini sürdürülebilir ve doğa dostu bir yaklaşımla daha da güçlendirmek adına 2022 yılı Ekim ayında turizm sektörünün tüm paydaşlarının katıldığı bir zirve gerçekleştiren Şişli Belediyesi, (Global Sustainable Tourism Council GSTC) BM Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne üye olma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Geniş katılımlı zirvede ise ilçenin; konaklamadan acente hizmetlerine, rehberlikten gastronomiye kadar tüm bileşenleri ile turizm konuları masaya yatırıldı. Şişli Belediyesi çok paydaşlı ve kapsayıcı çalışmasıyla, GSTC Programı’na Türkiye’den üye ilk belediye olma iradesini göstererek, turizm sektöründeki programını dünya ölçeğinde etkili bir zemine taşıdı.

Turizmin üst kurulu olarak kabul görüyor

GSTC kurumların sürdürülebilir turizm ağını kurabilmesi ve bu ağı etkin kullanabilmesi adına 2010 yılında faaliyetine başladı. Konsey turizmde çevre ve ekolojik zararlarla birlikte karbon ayak izinin azaltılması, sektöre Dünya çapında ekolojik dengeleri bozmadan katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü’nün liderliğinde kuruldu. Turizm sektöründe etkili bir konuma sahip olan GSTC, kâr amacı gütmeden, uluslararası alanda sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyen ve yöneten bir organizasyon olarak kabul görüyor.



GSTC Kriterleri sektöre yön veriyor

GSTC Kriterleri olarak bilinen sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar oluşturuyor ve yönetiyor. Yapı, kamu politika yapıcıları ve destinasyon yöneticileri için 'Destinasyon Kriterleri', oteller ve tur operatörleri için ise 'Endüstri Kriterleri' olarak iki uygulama alanına sahip. Dünya genelinde bugüne kadar 4 bin 500 kriter, alanında uzman 80 bin kişinin katılımıyla oluşturuldu. Bu çalışmalar, turizmde sürdürülebilirlik konusunda ortak bir dil geliştirmek için dünya çapında bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktı. GTS'de sürdürülebilir yönetim, sosyoekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olarak da dört çerçeve söz konusu. Turizm destinasyonlarının her birinin kendi kültürü, çevresi, gelenekleri ve yasaları olduğundan, kriterler yerel koşullara uyarlanıyor ve belirli konum ve faaliyet için ek kriterlerle desteklenecek şekilde tasarlanıyor.



İlk hedef; Bronz Sertifika

GSTC Program üyeliğiyle birlikte Şişli'deki tüm turizm paydaşlarının katılımıyla bölgeye uyumlu 1.faz destinasyon kriterlerinin oluşturulmasının ardından, Şişli Belediyesi kuruluşu KENTHAŞ koordinasyonunda, Şişli için ilk ‘Bronz Sertifika’nın alınması hedefleniyor. Şişli’deki turizm sektörü; sosyal, kültürel ve ekonomik fayda için bir yandan potansiyelini gerçekleştirirken, diğer yandan da çevresel ve sosyal etkileri açısından faaliyetlerinden her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırarak bu hedeflere ulaşmakta en büyük aktör olacak.

“Şişli için Sürdürülebilir turizm destinasyon hedefiyle çalışıyoruz ”

"Şişli, tarihi ve kültürel mirasıyla benzersiz bir deneyim çeşitliliğine sahip. Tüm turizm bileşenlerimiz ile dünyaya Şişli destinasyonunu çevreye duyarlılık ilkesiyle, konseyin kriterlerine uyumlu olarak tanıtarak sürdürülebilir turizm payında yerimizi alacağız” diyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye olarak turizm sektöründeki talebi teşvik ederek bu gelişime katkıda bulunurken turizm dünyasında değişimin temsilcisi bir turizm bölgesi yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“GSTC Program üyesi olan Şişli Belediyesi'ni karşılamaktan mutluluk duyuyoruz ve daha sürdürülebilir bir turizm bölgesi oluşturma çabalarını kutluyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için iyi çalışmalarının devamını teşvik ediyoruz” diyen GSTC CEO'su Randy Durband ise turizm geliştirme ve yönetiminde sürdürülebilirlik uygulamalarını izleyen destinasyonları, GSTC üyesi olarak katılmaya ve GSTC Hedef Kriterleri’ni uygulamaya davet etti.

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