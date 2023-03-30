Şişecam, planlamalar çerçevesinde devam eden ABD’deki doğal soda külü yatırımının potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile yeni bir iş alanına yatırım kararı aldı. Şişecam’ın %100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, devam eden soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere yıllık 5 Milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi Projesi’ni yürütecek olan Denmar US LLC’ye ortak olacak. Stockton Liman İşletmesi yatırımının, Şişecam’ın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD’deki doğal soda külü yatırımıyla uyumlu olarak, 2027 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor. Şişecam yeni yatırımıyla, ABD’de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tedarik zinciri yapılanmasını kurarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına alacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam’ın ABD’de devam etmekte olan doğal soda külü yatırımının hedeflerine ulaşmasını destekleyecek bu stratejik yatırım kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “2021 yılında doğal soda külü alanında ABD’deki varlığımızı güçlendirme kararımızı duyurmuştuk. Büyüyen pazar ve artan talepler aldığımız kararın isabetli olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Doğal soda külü faaliyet alanı bugün Şişecam operasyonları içinde en yüksek kârlılığa sahip iş alanlarından biri. Planlamalar çerçevesinde devam eden Pasifik Projesi’ne ait 5 Milyon ton doğal soda kapasitesinin 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınmasıyla birlikte Şişecam ve Ciner ortaklığının ABD soda operasyonları toplam üretim kapasitesi 7,5 Milyon tona ulaşacak. Uluslararası pazara erişim maliyetini azaltmak, operasyonun yönetimini kolaylaştırmak ve tedarik zinciri kaynaklı riskleri bertaraf etmek için çoklu liman erişiminin önemli olduğunu değerlendirdik. Bu kapsamda, Denmar US LLC’nin izin ve ruhsat alımlarını tamamladığı Kaliforniya- Stockton Liman İşletmesi Projesi'ne ortaklık kararı aldık. Stockton Liman İşletmesi Projesi kapasitesinin 2027 yılında yıllık 3 Milyon tondan başlatılması, 2029 yılında da yıllık 5 Milyon tonluk tam kapasiteye çıkartılması planlanıyor.”

Prof Dr. Ahmet Kırman yatırım kararını destekleyen 3 temel stratejik faktör olduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yeni liman işletmesi ABD doğal soda külü yatırımımız kapsamında ihracat operasyonlarımıza yönelik ihtiyaç duyulan lojistik altyapının oluşturulmasını sağlayacak. Çoklu liman stratejisi kapsamında tedarik zinciri operasyonlarımız güvence altına alınacak ve belirsizliklerle dolu küresel pazarda Şişecam’a esneklik kazandıracak. Lojistik maliyetlerden tasarruf etmemizi de sağlayacak olan liman yatırımının, halihazırda kritik izin ve ruhsatlara sahip olması, projenin daha hızlı ve sağlıklı devam etmesini kolaylaştıracak. Bu kapsamda Denmar Holdings LLC şirketinin %100 sahipliğindeki Denmar US LLC şirketine, Şişecam Chemicals USA tarafından, sermaye artırımı yöntemiyle ve 12 Milyon dolar karşılığında %50 oranında ortak olunacak.”

Prof. Dr. Ahmet Kırman sözlerine şöyle devam etti: “Belirsizliklerin iş planlarını sürekli değiştirdiği günümüz dünyası kurumların büyüme hedeflerini ve engelleri sürekli hesaplayarak adım atmalarını gerekli kılıyor. Şişecam böyle bir ortamda başarısını öngörülü ve sağlam adımlarla sürdürülebilir kılıyor. 2022’de yatırımlarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için İtalya’da refrakter üreticisi Refel’i satın almıştık. Şimdi de ABD’deki büyüme planlarımızı garanti alına alacak liman işletmesi yatırımımızla benzer bir adım atıyoruz. Yaptığımız her yatırım mevcut iş kollarımızın büyümesini desteklerken, girdiğimiz her yeni alan global büyüme stratejimizi güçlendiriyor.”

Şişecam dünyanın en büyük soda külü üreticisi olacak

Şişecam’ın ABD’de soda külü alanındaki yatırım geçmişi 2019 yılına uzanıyor. Doğal soda külü üretimi alanında küresel ayak izini genişletme kararı alan Şişecam, 2019’da Ciner Grubu ile eşit ortak olarak ABD’de yeni bir doğal soda külü üretim tesisi kurmak üzere sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık ortaklık süresince doğal sodanın çevre dostu ve sürdürülebilir yapısı, soda külü talebinde beklenen güçlü artış Şişecam’ı bu alandaki yatırımlarını artırma, ABD gibi önemli bir pazardaki varlığını güçlendirme yönünde harekete geçirmişti. 2021 yılında Şişecam, Ciner Grubu ile eşit oranda ortak olduğu Pasifik Projesi’ndeki payını yüzde 60 seviyesine çıkarttı. Ayrıca ortaklık alanını genişleterek, Ciner Grubu’nun ABD’de yönetimini sürdürdüğü Wyoming tesisinde sahip olduğu hisselerin de yüzde 60’ına ortak olma kararı aldı. Bunun yanı sıra tamamı Ciner Grubu’na ait olan ve doğal soda külü üretimi için planlanan Atlantik Projesi’ne de yüzde 60 oranında pay sahibi olmak üzere el sıkıştı. Dünyanın en büyük 3 soda üreticisi arasında yer alan Şişecam 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD doğal soda yatırımıyla birlikte yönetimindeki 10 Milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük soda külü üreticisi haline gelecek.

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