Tüm değer zincirinde enerji ve kaynak verimliliğini ön plana alan Şişecam, çevreye olan duyarlılığıyla hareket ediyor, ürettiği ürünlerin karbon ayak izini izlemeye ve çalışmalarında sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanıyor. Şişecam, renksiz düz cam, renkli düz cam, ultra clear düz cam, extra clear düz cam, hat üstü kaplamalı cam, hat dışı kaplamalı cam, buzlu cam, enerji camı, ayna, boyalı cam ve lamine cam olmak üzere tüm düz cam ürün gamının sahip olduğu, uluslararası geçerliliği olan ve doğrulanmış Çevresel Ürün Beyanı olan 11 adet EPD Belgesi (Environmental Product Decleration) ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

Düz cam ürün grubuna yönelik Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini alan Şişecam, 2018 yılında Türkiye’de sektöründe bu beyanı yapan ilk firma olmuştu. Uçtan uca sürdürülebilirlik anlayışıyla, değer zincirinde yaşam döngüsü odaklı yaklaşımı benimseyen Şişecam sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek amacıyla çalışmanın kapsamını genişletmeyi de hedefliyor.

Şişecam, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik beklentilerini yönetmek amacıyla sektörün önde gelen danışmanlık firmalarından Metsims ile 2022 yılında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD) hayata geçirerek yayınladı.

Çevresel Ürün Beyanları, üretim süreçleri ile üretim öncesi ve sonrasındaki tüm değer zincirini de çevresel açıdan değerlendiriyor. Bu beyanlar, üreticiler açısından kaynak verimliliğinin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması, marka değerinin artırılması, mimar ve mühendis gibi karar vericiler ile nihai tüketiciler nezdinde şeffaf bir şekilde çevresel performans paylaşımı olanağı sunuyor. Özellikle LEED ve BREAM gibi yeşil bina sertifikasyonu ve sürdürülebilir malzeme kullanımı açısından kritik bir belge olan Çevresel Ürün Beyanları, sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığın da yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha çok önem kazanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ