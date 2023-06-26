19 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada;
"19 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda;
Toplam 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış,
1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış,
1 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.
Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.Kaynak: HABER MERKEZİ