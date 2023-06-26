19 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada;

"19 – 25 Haziran 2023 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Eylem ve Faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda;

Toplam 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış,

1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış,

1 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.

Terör örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.