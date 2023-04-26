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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Aypek neden öldürüldü? Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek kimdir?

Mehmet Aypek neden öldürüldü? Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek kimdir?

Kaza nın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rıdvan Ege yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tanker, İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı 06 CUT 471 plakalı kamyonet ile çarpıştı.