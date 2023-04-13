Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Hakkari Valiliği de benzer bir açıklamayla, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildirdi. Engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı da açıklamada yer aldı.

Yoğun sağanak yağışlar nedeniyle alınan bu karar, öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği için önlem olarak değerlendirildi. Halkın ve öğrencilerin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

Kaynak:AA