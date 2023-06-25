Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Şırnak ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Şırnak Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Şırnak / Cizre / Cizre Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|389,66
|11,78
|10,65
|Şırnak / Merkez / Şükrü Geliş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|364,59
|16,97
|15,81
|Şırnak / Silopi / Senan İdin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|353,28
|19,65
|–
|Şırnak / Cizre / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|321,54
|28,65
|27,84
|Şırnak / Merkez / Şırnak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|317,19
|30,07
|29,22
|Şırnak / Silopi / Silopi Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|306,97
|33,64
|37,13
|Şırnak / İdil / İdil Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|304,30
|34,63
|37,62
|Şırnak / Merkez / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|301,82
|35,56
|34,83
|Şırnak / Cizre / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|297,76
|37,12
|35,13
|Şırnak / Silopi / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|292,69
|39,15
|41,27
|Şırnak / Uludere / Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,23
|48,81
|–
|Şırnak / Merkez / Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,59
|51,16
|47,88
|Şırnak / Cizre / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|265,17
|51,88
|52,13
|Şırnak / Merkez / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|252,84
|58,61
|54,48
|Şırnak / Merkez / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,10
|65,08
|62,45
|Şırnak / Merkez / Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|236,46
|68,71
|–
|Şırnak / İdil / İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|236,37
|68,77
|57,68
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.Kaynak: HABER MERKEZİ