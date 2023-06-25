Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Şırnak ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Şırnak Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Şırnak / Cizre / Cizre Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 389,66 11,78 10,65 Şırnak / Merkez / Şükrü Geliş Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 364,59 16,97 15,81 Şırnak / Silopi / Senan İdin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 353,28 19,65 – Şırnak / Cizre / Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 321,54 28,65 27,84 Şırnak / Merkez / Şırnak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 317,19 30,07 29,22

Şırnak / Silopi / Silopi Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 306,97 33,64 37,13 Şırnak / İdil / İdil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 304,30 34,63 37,62 Şırnak / Merkez / Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 301,82 35,56 34,83 Şırnak / Cizre / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 297,76 37,12 35,13 Şırnak / Silopi / Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 292,69 39,15 41,27 Şırnak / Uludere / Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 271,23 48,81 – Şırnak / Merkez / Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 266,59 51,16 47,88 Şırnak / Cizre / Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 265,17 51,88 52,13 Şırnak / Merkez / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 252,84 58,61 54,48 Şırnak / Merkez / Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,10 65,08 62,45 Şırnak / Merkez / Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 236,46 68,71 – Şırnak / İdil / İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 236,37 68,77 57,68

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmek gerekmektedir.