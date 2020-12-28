ZORLUTEKS HORİZON 2020 PROGRAMINA İKİNCİ KEZ KABUL EDİLDİ

Dünya devlerinin inovatif iş ortağı Zorluteks, Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 Hibe Programı’na OXIPRO projesi ile ikinci kez kabul edildi. Avrupa Birliği tarafından 6 Milyon Euro destek almaya hak kazanan OXIPRO projesi 48 ay sürecek ve 11 farklı ülkeden toplam 15 partner tarafında gerçekleştirilecek.

OXIPRO projesiyle, disiplinlerarası ve sistemik bir inovasyon yaklaşımı ile birlikte deterjan, tekstil, kozmetik ve nutrasötikler (gıda takviyeleri) sektörlerinde çevreye duyarlı enzimler kullanılarak çevre dostu ve sürdürülebilirliğe hizmet eden ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece proseslerde kullanılan kimyasallara muadil olarak geliştirilecek enzimler ile kaynak tüketimi, çevre kirliliği ve zararlı kimyasal tüketimi azaltılıp, ürün işlevselliği arttırılmış olacak. Bununla birlikte geliştirilecek enzimlerin immobilizasyon özelliği sayesinde işlem sonrası tekrar kullanımı sağlanarak hem üretim maliyetleri azaltılabilecek hem de döngüsel ekonomi yaklaşımı etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Projeye Türkiye’den katılan tek tekstil üreticisi Zorlukteks…

Dahil oldukları projenin üretim aşamasında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik odaklı çözüm sayesinde çevresel etkilerin azaltılmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Zorlukteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, “Zorluteks olarak sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak görüyoruz. Hammaddeden proses yönetimine, üretimden nihai ürüne kadar tüm süreçlerimizi bu yaklaşımla yönetiyoruz. Bu çerçevede daha önce farklı bir projeyle dahil olduğumuz Horizon 2020 programına, şimdi de OXIPRO projesi ile katılmak bizim için gurur verici. Zorluteks olarak projede tekstil sektöründen tek üretici ve geliştirilecek enzimlerin kullanılacağı 4 pilot tesisten biriyiz. Bu projeyle proses yönetimindeki yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilirlik alanında nasıl bir etki yaratılabileceğine dair en güzel örneklerden birini sunuyoruz. Geliştireceğimiz özel immobilize enzim tasarımıyla, mevcut durumda 8 adet farklı kimyasal kullanılan, pamuklu kumaşların ön terbiye prosesleri içerisinde en temel işlemler olan haşıl sökme ve ağartma işlemlerini, tek adımda gerçekleştirilebileceğiz. Ayrıca 2 ayrı proses olan haşıl sökme ve ağartma proseslerini tek bir proseste birleştirilebileceğiz. Böylece kimyasal, su, enerji tüketimini en aza indirirken su ve karbon ayak izimizi azaltabileceğiz. Proses süresini kısaltarak verimliliği artırabileceğiz. Nihai olarak da tüketicilere daha çevre dostu ve sürdürülebilirliğe hizmet eden ürünler sunabileceğiz” dedi.