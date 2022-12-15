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ZORLU ENERJİ GELECEĞİN KADIN TEKNİSYENLERİNİ SEKTÖRE KAZANDIRIYOR

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla “Eşit Bi’ Hayat” yaklaşımı ve sürdürülebilirlik stratejisi “İnsan ve Kültür” temel odağında faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, sektörün teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediği Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nı faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep’te hayata geçirdi.

ŞİRKETLER 15.12.2022, 11:52
ZORLU ENERJİ GELECEĞİN KADIN TEKNİSYENLERİNİ SEKTÖRE KAZANDIRIYOR

‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş kültürü için en temel ihtiyaçlardan biri olarak gören Zorlu Enerji, pek çok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.   

İş hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliğine odaklanan Zorlu Enerji; toplumun önemli yapı taşı kadınlar için kurum içi söylem, iş ortamı ve iş birlikleri kapsamında fırsat eşitliğini gözeterek hareket ediyor. Paydaşlarıyla bir araya gelerek önemli işbirliklerine imza atan Zorlu Enerji, enerji sektörünün teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediği Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nı faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep’ten başlattı.

 

Zorlu Enerji’nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği programın lansman toplantısı, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Zorlu Enerji Gaz ve Elektrik Dağıtımından Sorumlu Genel Müdür Fuat Celepci, Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Serpil Köşker ve eğitim programına katılan kız öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi.   

Eğitim programı kapsamında meslek liselerinin teknik bölümlerinde eğitim gören geleceğin kadın teknisyen adayları 8 ay boyunca, meslek yüksekokullarında eğitimine devam eden adaylar ise 2 ay boyunca teorik ve saha uygulama dersleri alacak. Teknik seminerlere ve rotasyon programlarına katılım sağlayacak kadınlara program kapsamında mentorluk desteği de verilerek iş dünyasına hazırlanmaları hedeflenecek.

 

“Ülkelerin gelişmişlik endeksi, kadınların iş hayatına katılımı ile yükseliyor”

Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nın lansman toplantısında değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Fuat Celepci, şunları dile getirdi: “Ülkemizde 2022 yılı TÜİK verilerine göre sayısı 33 milyon olan çalışma çağındaki kadınlarımızın sadece 10 milyonu iş hayatında. Zorlu Enerji olarak biz de kadın istihdamını artırmak için bu projeyi başlattık. Çünkü biliyoruz ki ülkelerin gelişmişlik endeksi, kadınların iş hayatına katılımı ile yükseliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamayı, kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmeyi ve bütün bunların odağında iş hayatındaki sürdürülebilirliği sağlamayı en önemli önceliklerimiz arasında görüyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini bir kurum kültürü haline getirmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında Herkes için “Eşit Bi’Hayat” mümkün diyerek çıktığımız yolda; söylemlerin eşitlikçi olması ve çalışma alanı koşullarının daha eşitlikçi hale gelmesi için yeni uygulamaları hayata geçirmek adına çalışmaya ve bu konuda sivil toplum, akademi ve iş dünyasıyla iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi’nin desteği ile hayata geçirdiğimiz “Kadının Gücü Geleceğin Gücü” programımız yalnızca şirketimiz adına değil aynı zamanda enerji sektöründeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusuna yapacağı katkılar nedeniyle büyük önem taşıyor.  Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda daha fazla kadının hayatına dokunmak için hayata geçirdiğimiz bu programlarımız sayesinde geleceğin kadın teknisyenlerini sektöre kazandıracağız. Bugün 25 kadınla başladığımız programımızın nihai hedefi bu sayıyı her sene artırarak sektörde fırsat eşitliği farkındalığını artırmak.”

 

“Kadının güçlenmesi için elimizi taşın altına koyduk”

Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker,  sektörel önyargılarla mücadele etmek ve kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla kadınlara istihdam sağlama konusunda oldukça hassas davrandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin teşvik etmek amacıyla çıktığımız yolda, WING (Women In Geothermal), TWRE (Turkish Women in Renewable Energy) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) dahil olmak üzere pek çok kurumla önemli iş birlikleri yaparak birlikte birçok programa imza attık.  Sektör profesyonellerine yönelik olarak başlattığımız mentorluk programımız kapsamında kadın mühendislerimize desteklerimizi sunuyoruz. Sektörümüze ilgisi olan ve bu alanda çalışmak isteyen kadınlarımızı rehberlik programları ile özel olarak destekliyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini, birçok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda başarılı bir şirket olmak amacıyla yönetimimizde çeşitliği önceliğimiz haline getirerek sektörümüzde kadının güçlenmesi için elimizi taşın altına koyduk. Toplumsal gelişimin temeli olan kadınlar için çalışma hayatında sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğini, kariyer yönetiminde de önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz.”

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Zorlu Enerji
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