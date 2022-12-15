ZORLU ENERJİ GELECEĞİN KADIN TEKNİSYENLERİNİ SEKTÖRE KAZANDIRIYOR
Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla “Eşit Bi’ Hayat” yaklaşımı ve sürdürülebilirlik stratejisi “İnsan ve Kültür” temel odağında faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, sektörün teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediği Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nı faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep’te hayata geçirdi.
‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş kültürü için en temel ihtiyaçlardan biri olarak gören Zorlu Enerji, pek çok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
İş hayatında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla fırsat eşitliğine odaklanan Zorlu Enerji; toplumun önemli yapı taşı kadınlar için kurum içi söylem, iş ortamı ve iş birlikleri kapsamında fırsat eşitliğini gözeterek hareket ediyor. Paydaşlarıyla bir araya gelerek önemli işbirliklerine imza atan Zorlu Enerji, enerji sektörünün teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik geleceğin kadın teknisyenlerini yetiştirmeyi hedeflediği Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nı faaliyet bölgelerinden biri olan Gaziantep’ten başlattı.
Zorlu Enerji’nin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği programın lansman toplantısı, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Zorlu Enerji Gaz ve Elektrik Dağıtımından Sorumlu Genel Müdür Fuat Celepci, Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Serpil Köşker ve eğitim programına katılan kız öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi.
Eğitim programı kapsamında meslek liselerinin teknik bölümlerinde eğitim gören geleceğin kadın teknisyen adayları 8 ay boyunca, meslek yüksekokullarında eğitimine devam eden adaylar ise 2 ay boyunca teorik ve saha uygulama dersleri alacak. Teknik seminerlere ve rotasyon programlarına katılım sağlayacak kadınlara program kapsamında mentorluk desteği de verilerek iş dünyasına hazırlanmaları hedeflenecek.
“Ülkelerin gelişmişlik endeksi, kadınların iş hayatına katılımı ile yükseliyor”
Kadının Gücü Geleceğin Gücü Programı’nın lansman toplantısında
“Kadının güçlenmesi için elimizi taşın altına koyduk”
Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Serpil Köşker, sektörel önyargılarla mücadele etmek ve kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla kadınlara istihdam sağlama konusunda oldukça hassas davrandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin teşvik etmek amacıyla çıktığımız yolda, WING (Women In Geothermal), TWRE (Turkish Women in Renewable Energy) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) dahil olmak üzere pek çok kurumla önemli iş birlikleri yaparak birlikte birçok programa imza attık. Sektör profesyonellerine yönelik olarak başlattığımız mentorluk programımız kapsamında kadın mühendislerimize desteklerimizi sunuyoruz. Sektörümüze ilgisi olan ve bu alanda çalışmak isteyen kadınlarımızı rehberlik programları ile özel olarak destekliyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini, birçok sektöre kıyasla kadın çalışanın az olduğu enerji sektöründe sağlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda başarılı bir şirket olmak amacıyla yönetimimizde çeşitliği önceliğimiz haline getirerek sektörümüzde kadının güçlenmesi için elimizi taşın altına koyduk. Toplumsal gelişimin temeli olan kadınlar için çalışma hayatında sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğini, kariyer yönetiminde de önemli bir alan olarak değerlendiriyoruz.”
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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