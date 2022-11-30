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Zorlu Enerji, ABD’li invertör üreticisi Enphase’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji ile dünyaca ünlü enerji yönetimi teknolojisi şirketi olan Enphase Energy arasında imzalar atıldı. Zorlu Enerji, global şirket Enphase’in solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör (mikro dönüştürücü) teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye'deki satışı konusunda yetkili tek distribütörü oldu.

ŞİRKETLER 30.11.2022, 12:50
Zorlu Enerji, ABD’li invertör üreticisi Enphase’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu

Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenilikçi büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlayan Zorlu Enerji, ABD merkezli global enerji yönetimi teknolojisi şirketi Enphase Energy ile önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Enphase Energy’nin doğrudan güneş paneli kurulumcuları ve tüketiciler için ürettiği solar sistemlerde kullanılan mikroinvertör (mikro dönüştürücü) teknolojisinin ve aksesuarlarının Türkiye’de satışını yapabilecek tek distribütörü olan Zorlu Enerji, senelik alımlarını Enphase Energy’den yapmanın yanı sıra, Türkiye’deki pazara da ürün tedariki sağlayacak.

Zorlu Enerji ile Enphase iş birliği daha hesaplı projelerin önünü açacak

Zorlu Enerji, global invertör üreticisi Enphase’in Türkiye distribütörlüğü sayesinde standart mikroinvertörlerden farklı olarak 10kW’a kadar olan küçük kapasiteli konut ve ticari sistemler için özel olarak üretilen mikroinventörlerin Türkiye pazarına sunulmasını sağlayacak. Böylelikle daha hesaplı projelerin yapılmasının da önü açılacak. Değişen solar enerji pazarı dinamiklerine uygun olarak kendini güncelleyen Zorlu Enerji, Enphase Energy’nin mikroinventörleriyle ayın zamanda daha önce kapsamında olmayan B2C (doğrudan tüketici) pazar segmentinin ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek. 

Enphase’in mikroinvertörleri, solar invertörlerde güvenlik, performans ve güvenilirlik standartları belirliyor

Enphase IQ® Mikroinvertörler, kusursuz güvenilirlik ve ölçeklendirilebilir maliyetler sunmak için, Enphase'in benzersiz yazılım tanımlı mimarisinden ve yarı iletken entegrasyonundan güç alıyor. Sıkı güvenilirlik ve kalite testlerine tabi tutulan Enphase IQ Mikroinvertörler, toplamda bir milyon saati aşan sınama süreçleri sonucunda, zorlayıcı sıcaklık, yüksek nem, tuzlu hava, aşırı soğuk ve sert iklim koşullarında olağanüstü performans sunuyor.

Zorlu Enerji, Enphase iş birliği ile mikroinventör pazarında parlayacak

Zorlu Enerji ile Enphase Energy arasında gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Zorlu Enerji Solar ve Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Evcit şunları söyledi: “Zorlu Enerji olarak, ülkemizde ZES markamızla üst segment, kaliteli güneş paneli üretimi yapıyoruz. Güneş panellerimizi mevcut panel üretim tesislerinden sağlayarak, uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde yapmak amacıyla önemli yatırımlara ve iş birliklerine imza atıyoruz. Gücümüzün neredeyse tamamına yakın bir bölümünü yenilenebilir enerjiden alan bir şirket olarak, 2017 yılında güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın yüksek performanslı ince film fotovoltaik (PV) modüllerinin 26 ülkede en büyük iş ortağı ve tek distribütörü olduk. Güneş enerjisi alanında yaptığımız bu önemli anlaşma ile modül segmentinde çok büyük bir başarı elde ettik. Güneş enerjisi ekipmanları üreticisi Enphase Energy ile yaptığımız bu iş birliğimiz sayesinde de mikro invertör pazarında aynı şekilde başarı göstereceğimize inanıyoruz. Güneş enerjisi alanındaki katma değerli çözümleri, yeni nesil teknolojileri ve farklı iş modellerini başta Türkiye olmak üzere geniş bir coğrafyada sunmayı ve Güneş enerjisi alanının gelişimine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu enerji arzını karşılamak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hiç ara vermeden devam etmeyi planlıyoruz.”

#Zorlu Enerji
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