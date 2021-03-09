Zorbey Erkoçkar’a göre 2021 verimli olacak

Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketi ve İstanbul Yeşilköy’de restoranı bulunan Zorbey Erkoçkar, 2020 yılını şu sözlerle değerlendirdi: “Pandemi koşulları nedeniyle 2020 yılı projelerimiz üzerine yoğunlaştığımı, düşünme ve iş geliştirme fırsatı bulduğumuz bir yıl oldu. Artık kısıtlamaların kaldırılması ya da daha aza indirilmesi ile birlikte gerçekleştirmek istediğimiz projelerimize yoğunlaştık. 2021 yılının iş hayatı açısından verimli bir yıl olacağına inanıyorum. Hedefimiz her zaman en iyi en kaliteli hizmeti vermek. İşletmeci olarak da bu değerlerimden ödün vermiyorum. Yaptığım işlerde başarılı olmamın sebebinin insan odaklı projeler gerçekleştirmem olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız dünyayı daha güzel hale getirmek bizim elimizde. Canlılara ve doğaya önem veriyorum, faaliyetlerimi de bu yönde sürdürüyorum.”

Sosyal medya hesabında paylaşımları büyük ilgi gören ve oldukça fazla takipçisi bulunan iş insanı Zorbey Erkoçkar, Galatasaray futbol takımına olan büyük ilgisiyle öne çıkıyor. Birçok paylaşımında Galatarasay renkleri taşıyan kıyafetlerle olduğu görünen Zorbey Erkoçkar “Koyu bir Galatasaray hayranıyım. Neredeyse her maça gitmeye çalışıyorum” dedi.