ZEYNEP BASTIK'TAN DEĞİŞİME DAVET

Müziğin yanı sıra, dans performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık, doğa dostu olan bu koleksiyon ile “ben varım, değişime varım’’ diyor. Doğada atık halde bulunan 1.000.000 adet pet şişe ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon atıklarının geri dönüştürülmesiyle karşımıza çıkan 'I'M IN' koleksiyonu, sürdürülebilir bir geleceğin altını çiziyor.

Zeynep Bastık Penti işbirliği ile ilgili olarak; "Çok sevdiğim bir markayla, böylesine anlamlı, doğa dostu bir koleksiyon ile bir araya gelmek benim için mutluluk. Yaşadığımız dünyanın değerini bilmek, onun iyiliği için elimizden geleni yapmak hepimizin görevi. Bu kampanya ile herkesi değişimin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.