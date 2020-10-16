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ZEYNEP BASTIK, "DEĞİŞİME BEN DE VARIM!" DEDİ

Her yıl birbirinden ünlü isimlerle çok konuşulan reklam filmlerine imza atan Penti'nin yeni marka yüzü; markanın genç, dinamik, mutluluk veren ve eğlenceli ruhuyla muhteşem bir uyum yakalayan, müzik dünyasının en sevilen isimlerinden Zeynep Bastık oldu.

ZEYNEP BASTIK, "DEĞİŞİME BEN DE VARIM!" DEDİ

Zeynep Bastık’tan ‘Değişime Varım’ mesajı geliyor!
 

Çekimleri tamamlanan ve çok yakında ekranlarda olacak reklam filminde geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen “I’M IN” koleksiyonu ile karşımıza çıkacak olan Zeynep Bastık; “ben varım, değişime varım’’ diyecek. Zeynep Bastık Penti işbirliği ile ilgili olarak; "Çok sevdiğim bir markayla, böylesine anlamlı, doğa dostu bir koleksiyon ile bir araya gelmek benim için mutluluk. Yaşadığımız dünyanın değerini bilmek, onun iyiliği için elimizden geleni yapmak hepimizin görevi. Bu kampanya ile herkesi değişimin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi. Zeynep Bastık aynı zamanda reklam filminde sözlerini yazıp seslendirdiği bir şarkı ile de takipçilerine sürpriz yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkPenti
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