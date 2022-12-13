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Zaman ve mekân sınırını kaldıran yeni dijital yatırımlar

Robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgâh iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları alanında dünya lideri Schunk, dijital dönüşüm sürecini hedeflerinin ilk sırasına yerleştirdi.

ŞİRKETLER 13.12.2022, 10:34
Zaman ve mekân sınırını kaldıran yeni dijital yatırımlar

Bu kapsamda çok sayıda dijitalleşme hamlesine hayat veren şirket, dijital kanallarda ve fiziki fuarlarda markanın görünürlüğünü artırırken web portal üzerinden ücretsiz erişime sahip ürün seçim programları ile müşterilerinin daha hızlı çözümlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. İstanbul’da bulunan şirket merkezinde robotik deneme hücresini hayata geçirmeye hazırlanan Schunk, Endüstri 4.0’a cevap verebilen etkili bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

Teknolojik gelişmeleri çok yakından takip eden Schunk, ürün ve hizmetlerini dünyaya uygun şekilde hızla dijitalleştiriyor. İmza attığı teknolojilerle üretim anlayışını yeni nesil dijital çözümlere entegre eden Schunk, dijital hizmetleriyle de dijitalizasyonda küresel standartları belirlemeyi başarıyor. Hâlihazırda birçok dijital uygulaması bulunan Schunk, yeni dönüşüm yatırımlarıyla müşterilerinin ürün geliştirmesi ve süreç hakkında bilgi alabilmesi için dijital uygulamalarını devreye sokuyor. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek ürün ve hizmetlerini hızla dijitalleştirdiklerini vurgulayan Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez, yeni dönem için belirledikleri dijital dönüşüm stratejileri hakkında bilgi verdi.

Ürün geliştirmek ve süreç hakkında bilgi almak için dijital uygulamalar

Mevcut koşullara entegre edilen ve insan iş gücünün niteliğini artıran dijital sistemlerin tüm proseslerdeki hata oranını minimize ederek verimliliği artırdığına dikkat çeken Emre Sönmez;

“Pandemiyle birlikte dijitalleşmeye daha da hız vermiştik. Bu konuda hızlı bir şekilde yok aldık ve önce Avrupa, Asya ve Amerika kıtasında üç farklı lokasyonda kullanıcıların ürün uygulamalarını geliştirmek ve ürün testleri yapmak için CoLab’ı (Kolaboratif Gripper Uygulama Merkezi) hayata geçirdik. Sonrasında ise üreticilerin bir kamera sistemi vasıtasıyla merkeze bağlanarak talaşlı imalattaki işleme proseslerini izleyip bilgi alabilecekleri Technical Center’ın (Teknik Merkez) faaliyetlerine başladık. CoLab merkezlerinde çok sayıda endüstriyel robot ve cobot ile müşterilerimizin uygulama problemlerine yönelik uygun çözümleri keşfetme sürecinde yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz parça denemelerini CoLab üzerinde yapabiliyor. Aynı zamanda düzenli olarak eğitimler geliştirerek, yeniliklerle ilgili müşterilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Dijital Uygulama Merkezi’mizde de farklı ürün ve makinelere ait 4 binden fazla uygulama görseli bulunuyor. Yaşayan ve sürekli güncellenen bir sistem olan Dijital Uygulama Merkezi aracılığıyla müşterilerimize farklı ülkelerdeki benzer uygulamalar gösteriliyor ve böylece diğer uygulamalardan haberdar olmaları sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Demo ürün portföyünü genişletiyor

Dijital yaklaşımın geleceğin iş modelinde öne çıkacak bir anlayış olacağını ve bu kapsamda şirket gündemini bu anlayışa entegre ettiklerini belirten Sönmez, konuyla ilgili şirketin hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Dijital araçları günlük iş akışımız içine daha yoğun bir şekilde entegre ederek şirketimize daha fazla çeviklik kazandırmak istiyoruz. Bu bağlamda yazılım veya ekipman gibi dijital araçlara yatırım yapıyoruz. Müşterilerimizin üretim süreçlerinde kullanmayı planladıkları ürünler ile ilgili nihai satın alma kararları öncesinde deneme yapmalarına imkân sağlamak için demo ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Otomasyon tarafında ise İstanbul’da bulunan şirket merkezimizde bir robotik deneme hücresini hayata geçiriyoruz.”

Birçok süreç uçtan uca dijitalleşecek

Bugün birçok hizmeti dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiklerinin altını çizen Emre Sönmez; “2022 yılı itibariyle yarattığımız dijital ekosistemi daha da büyütmek istiyoruz. Bu noktada müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza uçtan uca dijital bir deneyim sunmak en önemli önceliğimiz. Örneğin bunun için sanal fabrika ziyaretleri yapıyoruz. Böylece müşterilerimize sanal gerçeklik deneyimi ile zaman ve mekân fark etmeksizin fabrikalarımızı inceleme fırsatı sunuyoruz. Mevcut dijital dönüşüm eylem planımıza ek olarak dijitalleşme ajandamıza; dijital satış mühendisi, chatbot, online chat ekranı ve gerçek zamanlı müşteri ilişkileri gibi yeni aşamalar ekledik. Dijital hizmetler ile maksimum müşteri memnuniyeti sağlayarak esneklik ve mobilite sağlamayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Schunk ve Schunk Türkiye Hakkında:

Almanya Stuttgart merkezli Schunk, 1945 yılında Friedrich Schunk tarafından bir aile şirket olarak kuruldu. Dünya çapında 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Schunk’un 9 fabrikada ve 35 ülke şirketinde 3 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Robotlu otomasyon ekipmanları, CNC tezgâh iş parçası bağlama sistemleri ve takım tutucuları alanında dünya lideri olan Schunk’un “takım tutucu ve iş parçası bağlama sistemleri” ve “otomasyon’’ olmak üzere iki ayrı ana faaliyet alanı bulunuyor. Takım tutucu ve iş parçası bağlama sistemleri içerisinde; takım tutucular, torna aynaları, ayna çeneleri, sabit iş parçası bağlama sistemleri, çabuk palet değiştirme sistemleri, manyetik tablalar, manyetik kaldıraçlar ve özel hidrolik genleşme teknolojisi ürünleri yer alıyor. Otomasyon sistemleri içerisinde ise robot tutucular (gripper), döner modüller, lineer eksenler, robot aksesuarları, modüler montaj teknolojisi ve modüler robotik ürünler mevcut. 2007 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Schunk, teknoloji öncüsü bir marka olarak dünya pazarındaki gücünü kısa sürede Türkiye’ye de yansıttı. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme sağlayan Schunk Türkiye, gösterdiği bu başarıdan dolayı Schunk global tarafından 2015 yılında Orta Doğu’nun merkez üssü seçildi.

#CNC tezgâh
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