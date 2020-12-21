Zade Vital Çevre Dostu Politikası ile ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ni Aldı

Türkiye'de üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan sağlıklı yaşam markası Zade Vital, bu sefer yürüttüğü çevre dostu politikalasıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Bu belge, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gibi maddelerin değerlendirilmesiyle veriliyor.

Sürdürülebilir çevre dostu adımlarıyla ön plana çıkan Zade Vital, ekolojik düzene saygılı bir şekilde yürüttüğü üretimlerinde enerji kaybı ve atıkların oluşumunu azaltmayı başarıyor. Aynı zamanda atıkları sınıflandırarak, geri dönüşüm ilkelerini de eksiksiz bir şekilde uygulamaya geçiriyor, kaynakların verimli bir şekilde değelendirilmesini önemsiyor. Markanın organik atıklardan ürettiği kompost ve yemler, tarım başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılarak, sürdürülebilir kalkınmayı da destekliyor.

Zade Vital’in Genel Müdürü K.Taha Büyükhelvacıgil ise aldıkları Sıfır Atık Belgesi hakkında ‘’ Türkiye’nin sağlıklı yaşam markası Zade Vital olarak, daha iyi bir dünya için kullandığımız yüksek standart teknolojilerimizi ve Ar-Ge’deki tecrübemizi temel alarak, sürdürülebilir çevre politikalarımızı, üretim tesislerimize entegre ediyoruz. Faaliyete girdiğimiz ilk günden beri ekolojik dengenin korunması adına insana, çevreye ve toprağa olan duyarlılığımızla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımla ilerleyerek ürettiğimiz ürünleri sunarken, karbon ayak izinin azaltılması, atıkların yeniden toprağa kazandırılmasını, doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde değerlendirerek, çevre ile uyumlu malzemelerin kullanılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlarımızla kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Atık yönetimimiz ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ne layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz’’ dedi.