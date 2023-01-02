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YVES ROCHER TÜRKİYE, BERGÜZAR KOREL İLE İŞ BİRLİĞİNİ DUYURDU!
Dünyaca ünlü Fransız bitkisel kozmetik markası Yves Rocher, oyuncu Bergüzar Korel ile seri kampanya yüzü anlaşması imzaladığını duyurdu. Bergüzar Korel’in yer aldığı Yves Rocher reklamı Şubat 2023’te yayınlanıyor olacak.
ŞİRKETLER 02.01.2023, 11:25
Kurulduğu 1959 yılından bu yana Bitkisel Kozmetik Laboratuvar Uzmanlığı ile doğaya ve cilde saygılı ürünler geliştiren ve bitkisel güzelliği geniş kitleler ile buluşturan Yves Rocher, Türkiye’deki yeni kampanya yüzü ile çalışmasını, markanın duruşu ile mükemmel bir uyum sağlayan sevilen oyuncu Bergüzar Korel ile yapmaktan mutluluk duyuyor.
Yves Rocher ve Bergüzar Korel’in yer aldığı bu heyecan verici iş birliğinin ilk adımı olan reklam filmi 2023 Şubat ayında TV ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlayacak. Yves Rocher Türkiye ve Bergüzar Korel İş birliği kapsamında farklı dönemlerde çeşitli projeler de hayata geçirilecek.
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