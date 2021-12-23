Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
Evlenecek çiftlere SMA taraması, aile hekimliklerinde başlıyor
Evlenecek çiftlere SMA taraması, aile...
Döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinde fiyatlara yansıtmayan fırsatçılara göz açtırmayacağız
Döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinde...
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
Türkiye'de 19 bin 95 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 19 bin 95 kişinin...

YURT DIŞINA İMZA ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLİYOR 

Türkiye'de mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Trio Garden, farklı iklim koşullarına dayanıklı ürünleriyle Avrupa'daki iddialı konumunu koruyup, geliştirmeyi hedefliyor.  

YURT DIŞINA İMZA ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLİYOR 

ÜRETİMİNİN YÜZDE 70'İNİ İHRACATA HARCIYOR 
Yaklaşık 20 yıldır pek çok farklı tasarıma imza atan Trio Garden, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'e ihraç ettiği ürünlerle istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdi. Firma, Dubai, Kosova ve Macaristan'da da projeler üreterek iş gücüne katkı sağlıyor. 

YAĞMURA VE SOĞUĞA DAYANIKLI ÜRÜNLER 
Kış aylarının gelmesiyle soğuğa dayanıklı ürünler de önem kazandı. Bu çerçevede  dış mekan kullanımı için üretilen malzeme ayrı bir önem taşıyor. Trio Garden, ürünlerin yıpranmasını önlemek için geniş bir hammadde ağı kullanmakta. Suya ve paslanmaya karşı dayanıklı alüminyum, rant ve tropikal iklime dahi dayanıklı iroko ağaçlarından oluşan ürün yelpazesi etkin bir koruma sağlıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde sert kış koşullarının etkisini gösterdiği bu günlerde kullanım açısından avantaj sunuyor. 

İÇ PİYASADA REKABETÇİ ANLAYIŞ 
Trio Garden, Çanakkale'de 4 dönüm üzerine kurulu fabrikada üretime devam ediyor. Firma sadece bahçe mobilyaları değil, Trio Steak Board adı altında et tahtaları ve mutfak malzemesi de üretiyor.  Farklı tasarım ve ürünlerle, restoranlara hizmet veriliyor, faaliyet alanını geniş tutmak için çalışma yürütüyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YURT DIŞINA İMZA ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLİYORTrio Garden
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.