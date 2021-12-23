YURT DIŞINA İMZA ÜRÜNLER İHRAÇ EDİLİYOR 

ÜRETİMİNİN YÜZDE 70'İNİ İHRACATA HARCIYOR

Yaklaşık 20 yıldır pek çok farklı tasarıma imza atan Trio Garden, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'e ihraç ettiği ürünlerle istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdi. Firma, Dubai, Kosova ve Macaristan'da da projeler üreterek iş gücüne katkı sağlıyor.

YAĞMURA VE SOĞUĞA DAYANIKLI ÜRÜNLER

Kış aylarının gelmesiyle soğuğa dayanıklı ürünler de önem kazandı. Bu çerçevede dış mekan kullanımı için üretilen malzeme ayrı bir önem taşıyor. Trio Garden, ürünlerin yıpranmasını önlemek için geniş bir hammadde ağı kullanmakta. Suya ve paslanmaya karşı dayanıklı alüminyum, rant ve tropikal iklime dahi dayanıklı iroko ağaçlarından oluşan ürün yelpazesi etkin bir koruma sağlıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde sert kış koşullarının etkisini gösterdiği bu günlerde kullanım açısından avantaj sunuyor.

İÇ PİYASADA REKABETÇİ ANLAYIŞ

Trio Garden, Çanakkale'de 4 dönüm üzerine kurulu fabrikada üretime devam ediyor. Firma sadece bahçe mobilyaları değil, Trio Steak Board adı altında et tahtaları ve mutfak malzemesi de üretiyor. Farklı tasarım ve ürünlerle, restoranlara hizmet veriliyor, faaliyet alanını geniş tutmak için çalışma yürütüyor.