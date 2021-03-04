Yorglass’dan insan kaynaklarında dijital dönüşüm atağı

Uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren ve sektörünün global oyuncuları arasında yer alan Yorglass, yeni kariyer sitesi https://careers.yorglass.com/ ile bir yetenek topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Farklı yetkinlik ve pozisyonlara göre kariyer fırsatları sunacak olan site, insan kaynakları alanında hizmet vererek sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiyeli insan gücünü geliştirmeyi önceliğine alıyor. Yeni iş fırsatları için dijital dönüşüm ile değerlendirilmesi ve geliştirmesini hedefleyen Yorglass Kariyer sitesi, teknolojideki bu ilerlemeye eşlik eden ve insanı merkeze alan projesi ile birçok dijital başarı öyküsüne imza atmayı amaçlıyor.

İnsanı merkeze alan güçlü bir kariyer ekosistemi sunacak

İnsan kaynağını en verimli şekilde kullanabilmek adına yenilikçi yaklaşımları rehber kabul ettiklerini söyleyen Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Seyran Mısır; “Önce insan ve insana değer anlayışıyla oluşturduğumuz çalışma ekosistemimizde, yol arkadaşlarımıza yaratıcı, dinamik, değişime ve yeniliğe açık bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda alanında uzman ve yetenekli bireyler istihdam ediyor en önemlisi de kariyer yolculuklarında gelişimlerine destek oluyoruz. Kariyer anlamında yepyeni bir web sitesi oluşturmamızın temelinde de bu anlayış yer alıyor. Değişimin ve teknolojik dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı, insan kaynaklarının profesyonel organizasyonlarda her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde böyle bir yatırımın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İnsan ve yeteneği hedef alan Kariyer sitemiz, hem şirket adına güçlü bir gelecek inşa etmek hem de işveren markamızı güçlendirmek adına çok önemli bir adım” dedi.

İK süreçlerinin dijital platformlara taşınmasıyla daha çok kişiye ulaşılması hedefleniyor

Yorglass Kariyer sitesinin gelişimi hayatının bir parçası haline getirmiş yeteneklerin buluşma noktası olacağını dile getiren Seyran Mısır; “Değişen parametre ve koşullar neticesinde toplumsal ve ticari gelişmelere cevap verebilecek uygun niteliklere sahip insan gücünün geliştirilmesine yönelik stratejik uygulamalar geliştiriyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında İnsan Kaynakları Dijitalleşme süreci büyük bir yatırım ile devreye girmişti. İnovasyon yatırımlarımızın bir parçası olarak kurumsal web sitemizde yer alan kariyer sayfası ile İK süreçlerimiz dijital platformlara taşımış olduk. Yeni kariyer sitemiz ise dış dünya ile buluşmamızı sağlayan ve bu yolculukta bize destek olan platformlardan biri olacak. Bu platform ile Vizyonuna “Sürekli Gelişim” ilkesini koymuş, kendisi gelişirken organizasyonumuzu da geliştirme becerisine sahip yetenekler ile buluşmayı hedefliyoruz” dedi.

İlham verici projelerden, başarı hikayeleri, kariyer ve gelişim fırsatlarına kadar birçok içeriğin yer aldığı Yorglass Kariyer sitesi, potansiyel yeteneklerin Yorglass’ı doğru tanımasının önünü açacak. En önemlisi de Yorglass’ın insan odaklı kültürünün bir parçası olmak için önemli kariyer fırsatları sunacak.