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Yılbaşını yalnız geçirenler artıyor!

Migros müşterileri arasında, bin kişinin katılımıyla düzenlenen anket bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki etkisini ortaya koydu. Buna göre, yılbaşı gecesini yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükseldi.

Yılbaşını yalnız geçirenler artıyor!

Migros’un, bin Money Club üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği yılbaşı anketinin sonuçları belli oldu. Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle yeni yılı evlerde karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde değişen alışveriş alışkanlıklarını gösteren ankete göre, gıda ürünlerine olan talep artarken, katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini yeni yıl hediyesiyle mutlu etmek istediğini söylüyor. Pandemi bu yıl yılbaşı akşamını yurtdışında geçirme hayallerini de rafa kaldırdı. Ankete katılanların yüzde 93’ü yılbaşında seyahat etmeyi planlamıyor. Yılbaşı gecelerini çoğunlukla yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükseldi. Yılbaşını aile, arkadaş veya komşu gibi yakınlarının evinde karşılamayı planlayanların oranı ise yüzde 12’den yüzde 6’ya geriledi. Aile dışında arkadaş veya komşu ile geçirmeyi planlayanların oranı ise önceki yıla göre 7 puan düştü.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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YılbaşıMigrosşirket Haberleri
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