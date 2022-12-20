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Yeni yatırımlarla daha çok üretecek, istihdamı yüzde 20 artıracak

Cam sektörü, Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Cam Yılı” ilan edilen 2022 yılını sürdürülebilirlik gündemiyle kapattı.

ŞİRKETLER 20.12.2022, 10:18
Yeni yatırımlarla daha çok üretecek, istihdamı yüzde 20 artıracak

Camın teknoloji, sürdürülebilirlik ve ekonomi boyutlarındaki öneminin öne çıktığı bu yılda endüstriyel camın global ve güvenilir tedarikçisi Yorglass, yaptığı yatırımlarla pazarın en fazla büyüyen firmaları arasında ön sıralarda yer aldı. Yıl başında belirlediği hedeflerle uyumlu bir kapanış gerçekleştiren şirket, 2022 yılını döviz bazlı yüzde 31 büyüme ile bitirdi. 2022 yılı içinde tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiren Yorglass, yatırım bedeli 25 milyon avro olan Manisa’daki yeni işletmesi ile dikkat çekti. Bu sene üretimden gelen satışlarda ihracat oranını yüzde 48’e yükselten Yorglass, yeni yatırımların da etkisiyle 2023’te daha da fazla üreterek Türk cam sektörünü dünyada temsil etmeye devam edecek. İstihdamı yüzde 20 artırmayı planlayan şirket, inovatif ürün gamını daha da geliştirmek için Ar-Ge laboratuvarı çalışmalarına da odaklanacak. 

 

Cam endüstrisinin teknoloji öncüsü Yorglass, döviz bazlı yüzde 31 büyüme ile kapattığı 2022 yılında üretimden gelen satışlarda ihracat oranını yüzde 48’e çıkarttı. Pazar payını yurtiçinde yüzde 50, Avrupa’da ise yüzde 30 üzerine yükselten şirket, başarılı bir yılı geride bıraktı. 2022 yılı boyunca ticari faaliyetlerine artan bir ivmeyle devam etmesinin yanı sıra yaşadığımız dünya için de katma değerli projeler geliştiren Yorglass, sektöre referans olabilecek birçok çalışmaya ismini yazdırdı. Şirketin 2022 yılını değerlendiren ve 2023 hedeflerini açıklayan Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Semavi Yorgancılar, “2022 yılında Manisa’da tarihimizin en büyük yatırımına imza attık, bu yeni yatırımımızla 2023’te daha da fazla üreterek büyüyeme devam edeceğiz” dedi.

2022 yılını 180 milyon dolar ciro ile kapattı

Tüm dünyada etkili olan belirsizliklerin ve krizlerin gölgesinde geçen 2022 yılında doğru stratejilerle krizleri fırsata dönüştürmeyi başararak hedeflerini tutturduklarını vurgulayan Semavi Yorgancılar, “Geride bıraktığımız yılda pek çok sektör gibi bizim sektörümüz de tedarik, ham madde ve enerji krizi gibi birçok çıkmazla karşı karşıya kaldı, ancak tüm bu sorunların etkisini olabildiğince azalttık. Ülkemiz bize gerek jeopolitik konumu gerekse bölgesinde üstlendiği rol gereği pazarda açılan boşlukları doldurabilecek fırsatlar sundu. Örneğin, pandemide tedarik yollarının değişmesiyle birlikte Çin ve Hindistan gibi çok güçlü pazarların yerini Türkiye almaya başladı ve ülkemizdeki şirketlerin pek çoğu önemli fırsatlar elde etti. Pazardaki değişimleri doğru okuyan ve hızlı aksiyon alan bir şirket olarak biz de kendi ürün segmentlerimizde pazar payımızı Türkiye’de yüzde 50’nin, Avrupa’da ise yüzde 30’un üzerine çıkardık. Böylece 2022 yılını ortalama kur ile 180 milyon dolar ciro ile kapattık” şeklinde konuştu.

Ticaretteki kur dalgalanmalarına rağmen ihracatta 77 milyon dolara ulaştı

Yorglass olarak son dönemde pazar büyümesinin çok üzerinde yaptıkları kapasite artışları ile gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini ve satışlarına ivme kazandırdıklarını söyleyen Yorgancılar; “150’den fazla farklı cam türü ve dünyanın her yerinden 70’in üzerinde tedarikçimiz ile geniş bir coğrafyada hızlı ve güvenilir bir şirket olarak hizmet veriyoruz. Küresel iş ortakları ile faaliyetlerimizi sürdürüyor, tecrübemizle sektörde ilklere imza atarak global pazarın kalite standartlarında ürün ve servis çeşitliliği sunuyoruz. 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, 2022 yılında ihracat oranımızı yüzde 48’e çıkardık. Özellikle son yıllarda Avrupa’daki pazar payımızı ciddi oranda artırdık. İhracat pazarlarında artan lojistik maliyetleri bizim gibi yüksek ihracat oranına sahip şirketler için risk oluşturuyor. Buna rağmen ham madde üreticilerini dışarda tutup baktığımızda ihracatta sektöre öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz.  Doğru stratejilerle toplam ihracat rakamımızı 2022 yılında 77 milyon dolara ulaştırdık” dedi.

2023’te daha da fazla üreterek büyümeye devam edecek

Yorglass’ın yeni yıla hızlı bir giriş yapacağını vurgulayan Semavi Yorgancılar, şirketin 2023 hedefleri için şunları söyledi: “Hızlı, yaratıcı, çözüm üreten, güvenilir ve global bir şirket olma vizyonumuzla, ürettiğimiz zengin ürün çeşitlerimizi hem iç pazara hem de dünyaya ulaştırmayı sürdüreceğiz. Pazar ve müşteri ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yatırımlarımıza artan bir hızla devam edeceğiz. Daha fazla üretmek ve ülkemize katma değer sağlamak amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden ve yakın zamanda devreye almayı planladığımız yeni yatırımımızla potansiyelimizi artırmak ise en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımla istihdamımızı da yüzde 20 oranında artırmayı öngörüyoruz. 2023 yılında müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine hızla çözüm üretmek ve ürünlerimizi çeşitlendirmek adına Ar-Ge laboratuvarı çalışmalarına odaklanıyoruz. Rekabette ve yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin ne denli önemli bir role sahip olduğu aşikâr. Bu noktada dijitalleşme yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. 2022’de devreye aldığımız ve bizim için katkısı büyük olan SAP projemize de yatırımımız sürecek.”

#Uluslararası Cam Yılı
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