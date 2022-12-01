Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport'a Euro NCAP'ten Beş Yıldız

Zamansız tasarımı, en yenilikçi teknolojileri ve standart sunulan gelişmiş güvenlik sistemleriyle öne çıkan Yeni Range Rover ile dinamik performansı, yeni nesil donanımları ve Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS) ile dikkat çeken Yeni Range Rover Sport, Euro NCAP testlerinden beş yıldız alan en yeni modeller oldu.

Her iki model de yeni ve kompleks MLA-Flex platformu üzerinde yer alıyor. Bu yapı sayesinde hem Yeni Range Rover hem de Yeni Range Rover Sport rafine bir sürüş ile en gelişmiş sürücü yardım teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Yeni Range Rover bir önceki nesline göre yüzde 50, Yeni Range Rover Sport ise bir önceki nesline göre yüzde 35 daha rijit bir gövde sunuyor.

Beşinci nesil Range Rover, Euro NCAP testlerinde çocuk yolcu korumasında yüzde 87 ve yayalar içinse yüzde 72 oranında güvenli tespit edildi. Yeni Range Rover Sport ise yetişkin yolcu ve çocuk yolcu korumasında yüzde 85 oranında güvenli bulunurken, her iki araç da güvenlik asistanları özelinde yüzde 82 oranlarında güvenli tespit edilerek beş yıldız almaya hak kazandı.

Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport'un Öne Çıkan Güvenlik Donanımları

Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport en gelişmiş teknolojiyle birlikte yeni nesil sürüş asistanı özelliklerini kullanıcısına sunuyor. Başka bir araç ile potansiyel önden çarpışmanın meydana gelme durumunu tespit ederek sürücüyü uyaran Otonom Acil Frenleme Sistemi(AEB), sürücüden reaksiyon alamadığı durumlarda olası bir kazanın şiddetini azaltmak adına devreye giriyor. Sistem böylelikle ya aracı yavaşlatıyor ya da durduruyor. Öne çıkan bir diğer gelişmiş güvenlik sistemi ise Önleyici Süspansiyon olarak Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport modellerinde yer alıyor. Bu yapı, Önden Çarpışma Uyarı sistemi bir risk algıladığında süspansiyonu otomatik olarak Dinamik Moda geçiriyor. Böylelikle aracın, sürücünün çarpışma refleksiyle göstereceği en çevik tepkilere maksimum reaksiyon göstermesi amaçlanıyor.

Şerit Takip Asistanı sayesinde her iki model de sensörlerin yardımıyla yolun sürüş için ayrılmış kısımlarından gidilip gidilmediğini fark ederek sürücüyü uyarıyor. Türkiye’de satılan modellerde standart olarak sunulan 3D Çevre Görüş Kamera sistemi ise ön konsolda yer alan Pivi Pro ekranına Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport'un 3 boyutlu görünümünü yansıtarak, sürücülerin düşük hızlarda güvenilir manevralar yapabilmesine olanak sağlıyor.

Yeni Range Rover ve Yeni Range Rover Sport'un sahip olduğu, Türkiye’ye getirilecek araçlarda standart olarak sunulan diğer dikkat çeken güvenlik donanımı ise "Driver Condition Response". Bu sistem sürücünün görsel ve işitsel uyarılara yanıt vermemesi halinde devreye giriyor, aracı durduruyor ve dörtlü flaşörleri çalıştırarak çevreye uyarı veriyor. Ayrıca her iki model ön ve arka köşelerinde bulundurdukları radarlar sayesinde sürüş anında yaklaşık 70 metrelik alanı tarayarak, yaklaşan herhangi bir nesne olup olmadığını algılıyor. Sistem tehlike arz eden bir nesne tespit ettiği anda dörtlü flaşörleri yaktıktan sonra emniyet kemerlerini gerip, koltukları yatırıp, camlar ile panoramik tavanı kapatarak sürücüyü uyarıyor.