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Yeni hedef Türk mobilyasının marka değerini artırmak!

ŞİRKETLER 18.01.2023, 16:22
Yeni hedef Türk mobilyasının marka değerini artırmak!

Mobilya sektörü 10 milyar dolarlık ihracat hedefine koşuyor
Üretim hacmini artıran Türkiye mobilya sektörünün ihracat pazarını derinleştirmeye yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirten MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “2022 yılını 4.7 milyar dolarlık ihracat ile kapattık. Hedefimiz Türk mobilyasının marka değerini artırmak. IIFF – İstanbul Mobilya Fuarı’nın da katkısıyla 2023 yılının tamamında 6 milyar dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Pazar çeşitliliğimizi üst seviyeye taşıyarak ihracatımızı 10 milyar dolar seviyesine taşıyacağız” dedi.
Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla 2022 yılını 4,7 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilya sektörü, 2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl başta Irak olmak üzere Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi birçok ülke ve kıtaya ürünlerini ulaştıran sektör; 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek IIFF - İstanbul Mobilya Fuarı ile yeni pazarlara yelken açmayı planlıyor.  Mobilya sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istediklerini belirtti.
Türkiye mobilya sektörü ihracatta istikrarını sürdürdü
Geçtiğimiz yıl hem mevcut pazarlarında varlığını güçlendiren hem de yeni pazarlara yönelen sektör başta Irak, Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere 200’ü aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla bir önceki yılın rakamını yüzde 11,2 artırırken, Cumhuriyetin 100. yılında yeni rekorlar hedefliyor. Ahmet Güleç, “2022’de ihracatımızı geliştirdiğimiz için mutluyuz ancak bizim için asıl heyecan verici olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tüm bu rakamları geride bırakarak, ülkemizi dünya çapında gururla temsil edebilmek. Sektörümüzün hedefini büyüttük ve yaptığımız planlamalar çerçevesinde atılımlarımızı yaparak Türk mobilyasını dünyada bir kategori markası yapmak  istiyoruz” dedi. 
 
İstanbul Mobilya Fuarı’ndan sektöre 3 milyar dolarlık katkı
Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve sektör liderlerini bir araya getiren IIFF - İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu yıl da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) toplam 28 salonda 1.000’den fazla katılımcı firma ve 3.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacağını belirten Güleç, fuarda 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Ahmet Güleç, “Fuarımıza çok büyük bir ilgi var. Bu yıl sergileme alanlarımızı artırdık ve 200.000 metrekareyi aşan bir yapıya büründürdük, ancak bu da yetmiyor. Dünya mobilya sektörüne ev sahipliğini yapacağımız fuarımızda Türk mobilyasının tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı zenginliği tüm dünyaya tanıtmayı planlıyoruz. Yurt dışında fuarımızın yoğun tanıtım çalışmaları oldu. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden satın alma profesyonelleri fuarımızı ziyaret edecek. Bununla birlikte Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden satın alma heyetleri konuğumuz olacak. Ayrıca 10 farklı ülkeden 100’e yakın yabancı katılımcımız var. Önümüzdeki dönemde daha fazla katılımcı ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sene fuarda hedefimiz 3 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atmak. Böylelikle yıllık hedefimizin yüzde 50’sini fuarda gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu. 
 
Türkiye ürün çeşitliliğinde dünyanın 4 ülkesinden birisi
Türkiye mobilya sektörü yakaladığı ürün çeşitliliğiyle yönünü büyük, yeni ve önemli pazarlara çeviriyor. Üreticilerini tek çatı altında birleştirip daha güçlü ilerlemek istediklerini belirten Güleç, “Dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olmamızda Türkiye’nin dört bir yanına yayılan 40 bini aşkın üreticimizin büyük payı var. Şu anda üreticilerimizin üçte biri ihracat odaklı çalışıyor ve hem ürün kalitesini hem de tasarımlarını sürekli olarak geliştiriyorlar. Dünyada ürün çeşitliliğiyle her alanda üretim gerçekleştirebilen 4 ülke var. Bunlar da ABD, Çin, İtalya ve Türkiye. Çevreyi en az kirleten sektörüz, sıfır karbon salınımı önemsiyoruz. Bununla birlikte işçisini önemseyen, istihdam sağlayan ve gelir dağılımını eşit dağıtan bir yapımız var, bu sayede yerel kalkınmaya da önemli bir destek sunuyoruz” şeklinde konuştu. 
 
“Heartmade Furniture” Türk mobilyasının marka gücünü artıracak 
Türk mobilyasının marka gücü ve pazar payını artırma vizyonuyla birçok projeye imza attıklarını kaydeden Ahmet Güleç, 365 gün erişilebilir nitelikteki Heartmade Furniture Dijital Platformu (www.heartmadefurniture.com) ile global ticarette sektörün emin adımlar atmasına katkı sunacağını vurguladı. Platformun Türk mobilyasını ayrı bir seviyeye taşıyacağının altını çizen Ahmet Güleç, “Sektörümüzün marka değerini bir üst seviyeye çıkaracak platformumuz ile üreticilerimizin dünyaya açılması için bir kapı aralıyoruz. Sektör paydaşlarımız Heartmade Furniture aracılığıyla ürünlerini tanıtmanın yanı sıra hedef ve değerlerini anlatma fırsatı bulacaklar. Platformumuz üreticilerimize sadece kendilerini anlatma fırsatı sunmayacak aynı zamanda sistem içerisinde yer alan eğitici, yön gösterici, adil, rekabete teşvik edici ve özgünlüğü öne çıkaran içeriklerle yol gösterici olacak. Amacımız, kalbimizle ürettiğimiz mobilyamızı dünyaya duyurmak. Dünyanın lider mobilya üreticisi olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
 
“Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2023’ü açıyoruz”
TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuarın Türkiye mobilya sektörünün üretim ve ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunması için çalıştıklarını kaydederek; “IIFF 2022’de iki farklı fuar merkezinde eş zamanlı fuar ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin mobilya sektörünün dünya ticaretinde hak ettiği konuma hızla ulaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere 5 kıtadan ve yurt içinde 7 bölgemizi kapsayan geniş bir coğrafyadan ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Hem TÜYAP hem de İFM civarındaki otellerin tamamı dolmuş durumda, fuar bölge ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Biz de her geçen yıl sektöre damgasını vuran böyle ihtişamlı bir fuarı düzenlemekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Katılımcı ve ziyaretçilerimizin bu sene de verimli bir fuar geçirmelerini umuyoruz. Bu bağlamda, fuarımızın Altın Sponsoru Yıldız Entegre’ye ve bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

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