YENİ AVON TTA THE MOMENT İLE ANILARINIZI SONSUZA KADAR YAŞATIN
Türkiye’nin 1 numaralı parfüm markası Avon, yeni parfümü TTA The Moment ile sizi romantizme davet ediyor.
Avon'un imza serilerinden Today Tomorrow Always (TTA) ailesi büyümeye devam ediyor. Yeni yıl yaklaşırken, Avon’un en yeni kokusu TTA The Moment’ın kadın ve erkek parfümleriyle sevdiklerinize asla unutamayacakları özel bir armağan verin.
Romantik portakal çiçekleri, unutulmaz manolya ve kalıcı amber notalarıyla tasarlanan TTA The Moment Kadın EDP hem duyguları harekete geçirecek hem de size kendinizi eşsiz hissetmenizi sağlayacak. Erkekler için tasarlanan Avon TTA The Moment Erkek EDT ise romantik portakal çiçekleri, unutulmaz lavanta ve kalıcı sedir ağacının buluşması ile büyüleyici bir parfüme dönüşüyor. Hem kadınlar hem de erkekler için tasarlanan Avon TTA The Moment ile anılarınız her daim canlı kalacak.
Yeni yılda sevdiklerinize özel hissettirmek ve onlara unutamayacağı bir anı bırakmak için Avon TTA The Moment parfümleri tercih edin. Şişenin üzerine kişiye özel mesajınızı ve notunuzu yazdırabileceğiniz bu parfümlerle yıllarca unutulmayacak en özel hediyeyi sevdiklerinize verebileceksiniz.
Özel anlarınızı sonsuza kadar yaşatmak için Avon TTA The Moment ile tanışmaya hazır olun.
- Romantik portakal çiçekleri, unutulmaz manolya ve kalıcı amber içeriğiyle Avon TTA The Moment Kadın EDP – 204,99 TL
- Kişiye özel mesajlı Avon TTA The Moment Kadın EDP – 214,99 TL
- Romantik portakal çiçekleri, unutulmaz lavanta ve kalıcı sedir ağacı içeriğiyle Avon TTA The Moment Erkek EDT – 204,99 TL
- Kişiye özel mesajlı Avon TTA The Moment Erkek EDT – 214,99 TL
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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