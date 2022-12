YENİ AVON TTA THE MOMENT İLE ANILARINIZI SONSUZA KADAR YAŞATIN

Avon'un imza serilerinden Today Tomorrow Always (TTA) ailesi büyümeye devam ediyor. Yeni yıl yaklaşırken, Avon’un en yeni kokusu TTA The Moment’ın kadın ve erkek parfümleriyle sevdiklerinize asla unutamayacakları özel bir armağan verin.

Romantik portakal çiçekleri, unutulmaz manolya ve kalıcı amber notalarıyla tasarlanan TTA The Moment Kadın EDP hem duyguları harekete geçirecek hem de size kendinizi eşsiz hissetmenizi sağlayacak. Erkekler için tasarlanan Avon TTA The Moment Erkek EDT ise romantik portakal çiçekleri, unutulmaz lavanta ve kalıcı sedir ağacının buluşması ile büyüleyici bir parfüme dönüşüyor. Hem kadınlar hem de erkekler için tasarlanan Avon TTA The Moment ile anılarınız her daim canlı kalacak.

Yeni yılda sevdiklerinize özel hissettirmek ve onlara unutamayacağı bir anı bırakmak için Avon TTA The Moment parfümleri tercih edin. Şişenin üzerine kişiye özel mesajınızı ve notunuzu yazdırabileceğiniz bu parfümlerle yıllarca unutulmayacak en özel hediyeyi sevdiklerinize verebileceksiniz.

Özel anlarınızı sonsuza kadar yaşatmak için Avon TTA The Moment ile tanışmaya hazır olun.