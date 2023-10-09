Yataş, Ar-Ge 250 listesinde

Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime, bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları en yüksek şirketlerinin belirlendiği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin yenilikçi yatak markası Yataş, 22.7 milyon TL’lik Ar-Ge harcamasıyla listede 202’inci sırada yer aldı.

Yataş katma değerli üretime önem veriyor

Sektördeki farklılaşmanın ve rekabet avantajı sağlamanın yolunun Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesislerimizde konumlandırdığımız Ar-Ge merkezimiz, Yataş Grup olarak sadece mobilya, yatak ya da ev tekstili üretmediğinin inovasyona, katma değerli üretime verdiği önemin net bir kanıtı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) iki projeyle başvuran Merkezimizde şu anda 19 projenin çalışmaları devam ediyor. Ar-Ge Merkezimiz, 65 uzman personeliyle katma değerli, inovatif ürünlere imza atıyor. Bu ürünlerden en yenisi üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan Clinic Comfort yatağımız. Yatağa bağlı hastalar için özel olarak tasarlanan Clinic Comfort, uzun süre yatma ve hareketsizlikten kaynaklanan bası yaralarının artışını önlemeye yardımcı oluyor, vücut ağırlığını da eşit şekilde dağıtarak hastaların konforunu düşünüyor. Clinic Comfort’un bası yaralarının alan genişliği %6 azalttığı Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan klinik testlerle kanıtlandı. Bundan sonra da yeni ürünlerle tüketicileri sağlıklı ve kaliteli uykuyla buluşturma devam edeceğiz” dedi.

Etkileri testlerle kanıtlandı

Yataş Ar-Ge Merkezi’nden çıkan diğer inovatif ürünler şöyle: Almanya’da sadece yüksek güvenlik ve kalite standartlarına sahip ürünlere verilen LGA ergonomi sertifikası verilen bebek yatakları: Dreamy Baby, Baby Blue Star, Milky Comfy DHT, Milky Comfy Pocket. Alman Sağlık ve Ergonomi Enstitüsü IGR Tarafından Onaylanan Omurga Dostu Yataklar: Blue Star, Athletic, Orthopedic Support. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan “Erişkin Skolyozlu Bireylerde Farklı Özellikteki Yatakların Uyku Kalitesi, Ağrı, Yorgunluk Üzerine Etkisi” çalışmasının sonuçlarına göre Athletic yatağın skolyozlu bireylerde yaşam kalitesine olumlu etkilerinin olduğu kanıtlandı. Manyetik ipliklerle örülmüş Tesla Teknolojisi'ne sahip Tesla Sleep yatağın, uyku verimliliğini %98'e çıkardığı, REM uykusunu %11 artırdığı uluslararası testlerle kanıtlandı.