“YARINI KODLAYANLAR” FİKİR MARATONUNDA GENÇLER AFET ANINDA İLETİŞİM İÇİN ÇÖZÜM ÜRETTİ

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 192 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının ikincisi “Afet İçin İletişim ve 5G” temasıyla gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına çözüm bulmaları istendi. Katılımcılara Vodafone çalışanları da uzmanlık alanlarına göre mentorluk desteği verdi. Toplam 61 takımın başvurduğu fikir maratonunu Ortaokul grubunda “Akıllı Kanalizasyon Sistemi” projesiyle FboTech takımı, Lise grubunda ise “Görüntü İşleyen Kameralarla Anında Yangın Tespiti” projesiyle Not Found takımı kazandı.

Fikir maratonunu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016’da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 192 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz online fikir maratonlarıyla, somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikâyeler çıkarılmasını amaçlıyoruz. İkinci fikir maratonumuzda öğrencilerimiz afet esnasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına teknolojinin gücünü kullanarak nasıl çözüm üretebileceklerine odaklandı. Katılımcı öğrencilerimize Vodafone çalışanları da mentorluk desteği verdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyoruz. Bu durum hem bizler hem de ülkemiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Projemizin başlangıcından bugüne 192 binin üzerinde çocuğa ulaştık. Çocukların Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde en önemli özne haline gelmelerine, dijital dünyanın dilini öğrenmelerine ve günümüz sorunlarına dijital çözümler üretmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu fikir maratonumuz ile çocukların yeterli imkan sağlandığında günümüz sorunlarına ne kadar yaratıcı fikirler geliştirebildiğini bir kez daha gördük. Bu yaratıcı fikirlerin daha da artması ve hayata geçmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Unutmayalım ki 21. yüzyıl dijital yetkinlikleri yüksek bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve bu toplumlara liderlik ettiği bir zaman dilimi olacaktır.”

Ön jüride 33 takım değerlendirildi

“Afet İçin İletişim ve 5G” fikir maratonuna başvuran 61 takımdan 33’ü tüm koşulları tamamlayarak sunum ve iş kanvaslarını ön jüriye iletti. Ön jüride Ortaokul ve Lise olarak değerlendirme yapıldı. Ön jürinin sıralamasına göre Ortaokul için 5 ve Lise için 5 takım sunumlarını yapmak üzere jüriye yönlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucu, Ortaokul grubunda Serdar Taşpınar ve Çağan Aras Çağlar’dan oluşan FboTech takımı “Akıllı Kanalizasyon Sistemi” projesiyle birinci; İlkim Derin Ören, Emin İşler ve Berk Can Yıldız’dan oluşan LWYS takımı “Afet için Akıllı Bileklik” projesiyle ikinci; Furkan Alp Özdemir ve Sadullah Efe Demir’den oluşan Garage Power takımı “Göçük Altında Konum Tespiti Yapabilen Drone” projesiyle üçüncü oldu.

Lise grubunda ise Eda Tosun, Pelin Sarp ve Tarık Yılmaz’dan oluşan Not Found takımı “Görüntü İşleyen Kameralar İle Anında Yangın Tespiti” projesiyle birinci; Feridun Pınarbaşı, Ömer Hakim, Samet Şeyhanlıoğlu ve Özgür Doğu Oğuz’dan oluşan Neuro Norm takımı “Yangın Anında Konum Tespiti Yapabilen ve Yangını Yavaşlatan Drone” projesiyle ikinci; Berk Yalçın ve Yankı Güven Kırlıkova’dan oluşan DroneX takımı “Heyelan ve Çığ Öncesi Tespit Yapabilen Drone” projesiyle üçüncü oldu.

Her iki kategoride de birinci takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL değerinde teknoloji hediye çekleri sunuldu.

192 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 192 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.