Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Seminerleri sürüyor

Kırtasiye sektöründe Türkiye’nin lider firması olan Adel Kalemcilik, nitelikli eğitim alanında gerçekleştirdiği Okul Tanıtım Ekibi, İz Bırakan Öğretmenler Çevrimiçi Platformu, pandemiyle birlikte EBA üzerinde öğretmenlere verilen Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüş Eğitim Kursu içerik sponsorluğu, 1500Kelime.com Platformu gibi projeler ile “Eğitimde Danışılan Firma” olma vizyonunun altını çiziyor. Özündeki iyilik değerinden yola çıkarak Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile ilkini 2012 yılında gerçekleştirdiği “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin” seminerlerine ise ara vermeden devam ediyor.

“Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin” Seminerleri, öğretmenlerin sahip oldukları yaratıcılık potansiyellerini fark etmelerini ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayarak edindikleri bilgi ve becerileri, öğrencilerine aktarmaları ve onların da yaratıcılıklarını geliştirmelerine aracı olmayı amaçlıyor. Pandemi koşulları nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak öğretmenlerle buluşan Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin Seminerlerine tüm Türkiye’den 2.500 öğretmenin katılması bekleniyor.

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Seminerleri ile Öğretmenler Yaratıcılıklarını Keşfediyor

Öğretmenlerin kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini hedefleyen Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Seminerleri’ne katılım ise Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ve ÖRAV E-Kampüs üzerinden gerçekleşiyor. Çocukların zihinsel, fiziksel ve kültürel gelişimleri kadar, onları eğiten öğretmenlerin de kişisel gelişimlerine önem veren Adel Kalemcilik’in ÖRAV işbirliği ile düzenlediği program boyunca öğretmenler, yaratıcılık ve yaratıcılığa ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyeli, öğrenme biçimlerinin yaratıcılık üzerine etkisi ve yaratıcılık gelişimi için kullanabilecek teknikler gibi içeriklere ulaşabiliyor. Katılan öğretmenlerin 2 gün boyunca kendilerine sunulan kaynaklar vasıtasıyla senkron eğitime hazırlanmalarıyla başlayan seminer süreci, 2 eğitmen eşliğinde ve 25 kişilik çevrimiçi sınıfta 1 tam gün boyunca verilen senkron eğitim ile sonuçlanıyor. Seminere katılan öğretmenler eğitimi tamamladıklarında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım sertifikası almaya hak kazanıyorlar. Bu yıl, Haziran ayında başlayan seminerler Aralık ayına kadar devam edecek.