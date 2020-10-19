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“YA SONRA ORTAKÖY “ YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI

Yeni nesil yemekli, müzikli, eğlence anlayışı ve özgün kimliğiyle alanında fark yaratan yeme-içme adreslerinden biri olan “Ya Sonra Ortaköy” misafirlerini ağırlamaya başladı.

“YA SONRA ORTAKÖY “ YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI

Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla  konumlanan mekanın  açılış gününe ünlüler  adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.  

Nihal Candan, Zeynep Mansur, Emel Yıldırım, Seçkin Piriler, Günsel Ülkü, Akasya Asıltürkmen gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerin  açılışa katıldığı mekanda, yeni normal şartlara uygun kaliteli ve güler yüzlü eğlence anlayışı herkesi büyüledi.

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Ya Sonra OrtaköyNihal CandanZeynep MansurEmel YıldırımSeçkin PirilerGünsel ÜlküAkasya Asiltürkmen
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