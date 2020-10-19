“YA SONRA ORTAKÖY “ YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI

Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla konumlanan mekanın açılış gününe ünlüler adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.

Nihal Candan, Zeynep Mansur, Emel Yıldırım, Seçkin Piriler, Günsel Ülkü, Akasya Asıltürkmen gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerin açılışa katıldığı mekanda, yeni normal şartlara uygun kaliteli ve güler yüzlü eğlence anlayışı herkesi büyüledi.