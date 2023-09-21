Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad SE Türkiye’de Satışta

Genç profesyoneller ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Redmi Pad SE, hem iş hem de eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için olağanüstü rahatlığı pratiklik ve estetikle harmanlıyor. Yeni Redmi Pad SE, kullanıcılara her yerde sinematik bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Olağanüstü görsel deneyim için etkileyici 11 inç ekran

Redmi Pad SE, olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunan, etkileyici bir 11 inç FHD+ ekranla geliyor.1 16:10 ekran oranıyla kullanıcıların farklı içerik formatlarının keyfini çıkarmasını sağlayan cihaz, 1500:1 kontrast oranıyla ekrandaki herhangi bir eylem için hem en karanlık hem de en parlak yönleriyle üstün ayrıntı düzeyleri sunuyor.

400 nit parlaklığa sahip ekranı, parlak güneş ışığı altında bile iç veya dış mekanlarda güvenilir bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Buna ek olarak Redmi Pad SE, her türlü içeriğin en canlı şekilde izlenebilmesi için insan gözünün görebildiği renk spektrumundaki canlı renkleri kapsayan 16,7 milyon renkten oluşan geniş bir yelpazeyi yeniden üretebiliyor. 90 HZ'e kadar yenileme hızına2 sahip Redmi Pad SE, başta oyunlar olmak üzere eğlence deneyimini en üst düzeye çıkaran görsel bir keyif sağlıyor ve kullanıcılara optimum enerji verimliliği için 60 Hz veya 90 Hz arasında manuel olarak geçiş yapma özgürlüğü sunuyor.

Kulağa hoş gelen ve gözü yormayan görsel-işitsel eğlence

Kullanıcıların konforu göz önünde tutularak tasarlanan cihaz, Klasik ve Kağıt modlarına sahip Reading Mode 3.0 ile gerçekçi renk seçenekleri sunuyor ve okuma rahatlığını en üst düzeye çıkarıyor. Redmi Pad SE, 0 ila 3.000 Hz aralığında hem görünen hem de görünmeyen titreşimleri etkili bir şekilde kaldırmak için DC karartma özelliğini kullanan TÜV Rheinland Flecker Free standardına sahip bir LCD ekran içeriyor. Daha ideal bir görüntüleme deneyimi için cihaz aynı zamanda TÜV Rheinland TÜV Rheinland Low Blue Light standardını destekliyor ve azaltılmış mavi ışık ile görsel yorgunluğu önlüyor. Redmi Pad SE, sinema benzeri bir deneyim sağlayan Dolby Atmos® desteğiyle ve yüksek çözünürlüklü ses destekleyen dörtlü hoparlör kurulumuyla üstün ses kalitesi sunuyor.

Güvenilir ve üstün performanslı Redmi Pad SE, gün boyunca üst düzey performans sunuyor

Hem dayanıklı hem de 479 gram ağırlığıyla taşınması son derece kolay olan Redmi Pad SE, alüminyum alaşımlı gövdesi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 Popüler Redmi Note 12 serisiyle benzer bir tasarımı paylaşan cihazın lavanta moru, grafit gri ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 4

Fiyat ve bulunabilirlik

Redmi Pad SE, 6GB+128GB 6,099 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu.

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Redmi Pad SE Teknik Özellikler

Redmi Pad SE Ekran 11 inç FHD+ (1920 x 1200) ekran 1

1920 x 1200, 207 ppi

30Hz - 90Hz yenileme hızı 2

Parlaklık: 400 nit (tip)

TÜV Rheinland sertifikalı Düşük Mavi Işık (Yazılım Tabanlı)

TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikasyonu

Dokunmatik örnekleme oranı: 180Hz

1500:1 kontrast oranı

Renk derinliği: 8 bit, 16,7 milyon renk Performans Snapdragon® 680 Mobil Platform

- 6nm Teknolojisi

- İŞLEMCI: 8 çekirdek, 2,4 GHz'e kadar

GPU: Qualcomm® AdrenoTM

LPDDR4X + eMMC 5.1

4GB+128GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB 5

1 terabayta kadar genişletilebilir depolama alanı desteği5 Kamera ve Ses 8 MP arka kamera - f/2.0, 1.12μm piksel büyüklüğü - Video kaydı - 1080P 1920x1080 30 fps - 720P 1280x720 30 fps 5 MP ön kamera - f/2.2, 1.12μm piksel büyüklüğü - Video kaydı - 1080P 1920x1080 30 fps - 720P1280x 720 30 fps Büyük boyutlu dörtlü hoparlör kurulumu

Dolby Atmos® desteği

Hi-Res Audio desteği

3.5 mm kulaklık çıkışı Yazılım MIUI Pad 14

Android 13 Bağlantı BLUETOOTH®5.0

AAC / LDAC / LHDC desteği

Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz Tasarım Boyutlar: 255,53 mm x 167,08 mm x 7,36 mm 3

Alüminyum alaşımlı yekpare gövde

478 gram hafif tasarım 3

Renkler: Lavanta Moru, Grafit Gri, Nane Yeşili4 Pil ve Şarj 8000 mAh (tip)

10W şarj desteği 6

USB Type-C Güvenlik Yapay zeka destekli yüz kilidi açma

1 Redmi Pad SE'nin ekran boyutu çapraz olarak ölçüldüğünde yaklaşık 11 inçtir. Kavisli köşeler nedeniyle görüntülenebilir alan daha küçüktür. Ürünler arasındaki ölçümler farklılık gösterebilir.

2 Yenileme hızı, gerçek duruma bağlı olarak Redmi Pad SE'de otomatik olarak 30/48/50/60/90Hz olarak ayarlanır. Kullanıcılar yenileme hızını manuel olarak 60/90Hz olarak da ayarlayabilirler. Yenileme hızı yalnızca Ana Ekran, Galeri, Saat, Mi Video Oynatıcı, Ayarlar, Mi Tarayıcı, Hesap Makinesi, Dosya Yöneticisi, Kaydedici, Temalar, YouTube, Messenger, Telegram, YouTube Kids, WhatsApp, Brave, Ibispaintx ve WhatsApp Business dahil olmak üzere desteklenen uygulamalar ve oyunlarda 90Hz'e kadar ayarlanabilir.

3 Ürünler arasındaki gerçek ölçümler farklılık gösterebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.

4 Renk seçeneği pazarlara göre değişiklik gösterebilir.

5 Mevcut yapılandırmalar bölgeler arasında farklılık gösterebilir. Kullanılabilir depolama alanı ve bellek, cihaza önceden yüklenmiş işletim sistemi ve yazılımın depolanması nedeniyle toplam bellekten daha azdır.

6 Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarlarında test edilmiştir, gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

7 Gerçek özellikler ve işlevler bölgelere göre değişebilir.