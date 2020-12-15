World Medicine’e ihracat ödülü

Kimya sektöründeki üye firmalarını ihracattaki başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İhracatın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. World Medicine, İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde 2019 yılı İlaç İhracatı alanında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Salgın önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen ödül töreninin ardından, IKMIB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister özel bir ziyaretle ödülü World Medicine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sohrab Mammadov’a teslim etti.

“35 ülkeye ihracat yapıyoruz”

İlaç ihracatı alanında başarılarına bir yenisini eklemekten mutluluk duyduklarını belirten World Medicine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sohrab Mammadov, “World Medicine olarak Türkiye’de 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Türkiye faaliyetlerimizin yanı sıra 2017 yılında 26 ülkeye ihracat yaparken, 2019’da bu sayıyı 35 ülkeye çıkardık. 35 ülkeye yapılan ihracat ile dünya pazarında hızlı bir şekilde genişlemeyi hedefliyoruz. Amacımız en büyük 15 jenerik ilaç üreticisinden biri olmak” açıklamasında bulundu.

Türkiye pazarında da hızlı bir büyüme ile akla ilk gelen ilaç şirketleri arasında yer almayı hedeflediklerini vurgulayan Sohrab Mammadov, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl açıkladığı ‘Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması- 2019’ araştırmasında World Medicine olarak, bir önceki yıla kıyasla tam 60 basamak yükselerek Türkiye’de farklı sektörde hizmet veren tüm şirketler arasında 332. sırada yer aldık” dedi.