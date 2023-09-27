World Medicine Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yerini Aldı

World Medicine, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yürütülen prestijli "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması"na bu yıl da adını yazdırdı. 2011 yılından bu yana Türkiye’deki faaliyetlerini sürekli genişleterek ilerleyen firma, bu başarısını yatırım ve Ar-Ge çalışmalarına borçlu olduğunu vurguladı.

World Medicine'in Başarısının Arkasındaki İsim: Sohrab Mammadov

World Medicine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sohrab Mammadov, firmanın Türkiye'deki ana üretim ve merkezi olarak hızla büyümekte olduğuna dikkat çekti. Mammadov, "Türkiye'nin ilaç sektöründeki lider firması olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Aldığımız ödüller ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesindeki yerimiz, bu vizyonun bir sonucudur." şeklinde konuştu.

İSO'nun Değerli Araştırması ve World Medicine

İstanbul Sanayi Odası'nın 1968 yılından beri her yıl düzenlediği ve sanayi sektörü için hayati önem taşıyan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında, World Medicine'ın bu yıl ikinci kez yer almasının firmanın istikrarlı büyümesini gösterdiğini belirten Mammadov, bu başarının sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda global arenada da etkili olduklarını vurguladı.

Global İlaç Pazarında World Medicine'in Yeri

Sohrab Mammadov, World Medicine'in şu anda 50'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini ve bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. "Türkiye'yi uluslararası ilaç üretim merkezi yapma misyonumuz doğrultusunda, üretimdeki kalitemizi ve kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Türkiye ekonomisine olan katkımızla, sektörde lider ilaç firması olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Bu gelişmeler ışığında World Medicine'in Türkiye sanayisindeki yeri ve vizyonu, firmanın gelecekteki başarısının sinyallerini şimdiden veriyor. Türkiye ekonomisi için bu tür büyümeler ve başarı hikayeleri, uluslararası arenada daha etkin bir rol oynaması adına oldukça kritik öneme sahip.