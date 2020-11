Wipelot ile operasyonlarınızı dijitale taşıyın

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme (RTLS), Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) ve makinaların

birbirleriyle haberleşmesi anlamına gelen M2M (machine to machine) çözümler sunan Wipelot,

işletmelerdeki tüm varlıkların ve durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda

temel bir eksiği tamamlıyor. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, takibi, raporlaması ve verimlilik

avantajlarıyla firmalara ekstra rekabet gücü kazandıran Wipelot; maden, inşaat, üretim sanayi,

havacılık sektörleri başta olmak üzere çimento, denizcilik, enerji, gıda, metal, otomotiv, sağlık ve

tekstil gibi çok sayıda sektöre özel çözümler üretiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de

sektöründe öncü kurumlar tarafından tercih edilen Wipelot, varlıkların konum belirleme

ihtiyaçlarından doğan olası zaman kayıplarını tespit ederek uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor.

İş süreçleri kontrol altında

Wipelot sayesinde pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş

makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım

var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar

mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve

çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var

gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor. Bu sayede görünmeyeni görünür hale

getiren Wipelot, işletmelerde enerji tasarrufu, kalite, hız, verimlilik ve ciro artışına olanak tanıyor.

Her sektörün kendi ihtiyaçlarına nokta atışı çözümler

Wipelot RTLS, Wipelot ISG, Wipelot SafeZone, Wipelot Sosyal Mesafe Takip Çözümleri ve

Wipelot OTX kategorileri altında kendi bünyesinde ürettiği farklı donanım ve yazılımlara sahip

200’e yakın ürün ve çözümü bulunan Wipelot ailesi, her sektörün kendi ihtiyaçlarına nokta atışı

çözümlerle cevap veriyor. Tesis içi veya özel bölgelerde personel ve ekipmanların gerçek

zamanlı konumlarını belirleyen takip, analiz ve değerlendirme sistemi olan Wipelot RTLS,

varlıkların ne zaman, nerede ve ne kadar süre bulunduğunu anlık olarak raporluyor. Firmanın

bulunduğu sektörün ihtiyacına kapsamlı olarak cevap veren çok sayıda takip sistemine sahip

Wipelot RTLS; personel takip sistemi, ekipman takip sistemi, madenci ve yer altı personel takip

sistemi, araç takip sistemi, demirbaş takip sistemi, stok takip sistemi, üretim takip sistemi, mamul

ve yarı mamul takip sistemi gibi çözümler sunuyor.

Kablosuz ölçümlemeleri ile anlık olarak ortamdaki sıcaklık, nem, gaz, ışık gibi bilgileri ölçüp

değerlendiren Wipelot OTX, gerekli durumlarda uyarı veren sistemiyle çalışma ortamlarındaki

riskli durumların oluşmasını engelliyor. Enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde enerji

verimliliğini ölçerek gereksiz kullanımların önüne geçmeyi de sağlayan Wipelot OTX, bu

optimizasyon ile yüksek tasarruf olanağı tanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek kablosuz konum tabanlı

çalışan güvenliği sistemi olma özelliğine sahip Wipelot ISG, maden ocakları ve tersaneler gibi iş

güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tehlikeli ortamlarda çalışanların durumlarından anlık

olarak haberdar olabilmeyi sağlıyor ve müdahale sürelerini kısaltmak için sektörel çözümler

sunuyor. Wipelot SafeZone ise iş makinaları, çalışanlar veya ekipmanlar arasında meydana

gelebilecek kazaları önlemeye yönelik bir yaklaşma-çarpışma uyarı sistemi olarak dikkat çekiyor.

İş makinesi ile işçi birbirine fazla yaklaştığında sesli, titreşimli ve görsel uyarı vererek sürücü ve

yayaları çarpışmalara karşı uyarıyor.

Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan

Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, insan yoğun işletmelerde birbirine güvenli

sosyal mesafeden fazla yaklaşan çalışanları sesli ve titreşimli olarak uyararak farkındalık

yaratıyor. Wipelot SDS Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi, aktif RFID (Radyo Frekanslı

Tanıma) radyo alıcı-vericileriyle tercihe göre çalışanın kemerinde, bileğinde, baretinde veya

boynuna asarak taşıdığı Wipelot cihazlarla entegre şekilde kullanılabiliyor. Uygulama

kapsamında işletmeler için farklı parametreler doğrultusunda güvenli mesafe ayarlanabiliyor.

Global arenadaki konumunu güçlendiriyor

Yakın dönemde Ultra Geniş Bant Teknolojisi (UWB) ile donanım ve çözüm üreten teknoloji

firmalarının bir araya geldiği UWB Alliance’a üye olan Wipelot, şimdi de benzer şekilde erişim

kontrolü, konum tabanlı hizmetler ve cihazdan cihaza servisler gibi kullanım durumları için UWB

teknolojisinin kullanımını destekleyen ve standardizasyon çalışmaları yürüten FiRa Consortium’a

üye olarak global arenadaki konumunu daha da güçlendirdi. Koronavirüs pandemisine karşı

geliştirdiği sosyal mesafe çözümü ile İngiltere’nin önde gelen ileri teknoloji ve yenilik merkezi

Digital Catapult’un yaptığı araştırmada dünyadaki pek çok firma arasından gerekli koşulları

sağlayan 6 firma arasında yer alan Wipelot, bu kapsamda Eylül ayında Londra’dan online olarak

düzenlenen etkinlikte Türkiye'yi temsil eden tek marka oldu.