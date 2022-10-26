Wellcare, Yeni Omega 3 Ailesini Tanıttı

İLKO İlaç’ın 50 yılı aşan birikim ve tecrübesi, Ar-Ge ve üretim gücüyle oluşturulan tüketici sağlığı markası WELLCARE; günlük hayatın her safhasında, yaşam kalitesini yükseltecek, sağlık otoriteleri tarafından onaylı, bilimsel çalışmalara dayanan güvenilir ürünleriyle ‘Sağlıkla Yaşama Sanatı’ sunuyor.

Oylum TALU moderatörlüğünde düzenlenen lansman, Wellcare Kıdemli Ürün Müdürü Banu KOŞTURAN’ın yeni Omega 3 ailesini anlatan sunumuyla başladı. Koşturan: “İnsan sağlığında önemli bir yere sahip ve içerdiği yağ asitlerinden biri olan DHA sayesinde beynin normal gelişimiyle göz ve sinir sisteminin gelişimine yardımcı Omega 3 yağ asitleri, Wellcare’in yeni Omega 3 ailesi ile tüketiciyle buluşuyor. Yetişkinler için Wellcare Omega 3 ve Wellcare Omega 3 UniQ DHA olmak üzere iki farklı içeriği bulunan kapsül formları; formülünde yer alan güçlü ve doğal antioksidan özelliğiyle bilinen biberiye ekstraktı sayesinde hem Omega 3’ün etkinliğini destekliyor hem de balık yağının istenmeyen tadını ortadan kaldırıyor. Çocuklar için de doğal portakal aromalı, tutti frutti aromalı ve doğal mandalina yağı içeren, sıvı formdaki takviyeler renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu, şeker ve gluten içermiyor. Wellcare olarak pazarda farkımızı ortaya koyacak IFOS onaylı yeni Omega 3 ürün grubumuzla büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Lansmanda, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz YÖRÜKOĞLU ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU da değerli bilgiler paylaştı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU, Omega 3‘ün çocuklarda destek olarak kullanımına ilişkin görüşlerini aktardı. Çocukların sağlıklı gelişim süreci içinde belirli oranda yağlara ihtiyacı olduğun söyleyen Koturoğlu; “Beyin ve bağışıklık sisteminin oluşum ve gelişimi, fonksiyonlarının devamı, sinirlerin birbirleriyle konuşabilmesi, iletişiminin de en ideal şekilde devamı için mutlaka doğru oranda DHA’ya ve belli oranlarda da EPA’ya ihtiyacı vardır. Doğrusunu isterseniz Omega 3, EPA, DHA’nın dışarıdan çocuğa verilmesi gerekir. Çünkü Omega 3 yağ asitleri vücutta sentezlenmeyen, dışarıdan alınması gereken uzun zincirli yağ asitleridir” dedi.

Koturoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Genellikle önerilen günde 1000 mg’nin üzerinde Omega 3 ve 740-520 mg EPA+DHA’dır. Özellikle çocuklar için DHA değeri önemlidir. Beynin %60’ı yağ, bu yağı oluşturan ise Omega 3 yağ asidi DHA’dır. Yapılan bilimsel çalışmalar anne karnında özellikle hamileliğin son üç ayında Omega 3 alımının bebeğin bağışıklık sistemini modüle ederek ileride ortaya çıkabilecek hastalıkları önlemede yararlı olduğunu gösteriyor. Omega 3 eksikliği olan bebeklerde; ileriki yaşlarda kronik hastalıklar, kalp damar sistemi hastalıkları, obezite, tip 2 diyabet gibi hastalıkların diğer bebeklere oranla daha fazla görüldüğü belirtiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; takviyelerin uluslararası geçerliliği olan IFOS sertifikasına sahip olması, tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu, şeker ve gluten içermiyor olması.”

Omega 3’ün yetişkinlerde koruyucu sağlığı desteklemek üzere değerli bilgiler paylaşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Yavuz YÖRÜKOĞLU ise söze şöyle devam etti: “Omega-3 yağ asitleri tüm hücrelerimizin yapısında ve fonksiyonlarında yer alan çok önemli bir yapı taşıdır. Bu sağlıklı yağlar metabolizmamız tarafından imal edilemediğinden mutlaka gıdalarla alınması gerekmektedir. Omega-3’lerin en önemli Kardiyo-Vasküler etkileri: Başta trigliseritler olmak üzere kandaki zararlı yağ ve kolesterol düzeylerini düşürmesi, anti-enflamatuar etkisi, kalpte oluşabilecek ölümcül atım düzensizliklerini baskılaması olarak sıralanabilir. Hafif kan sulandırıcı ve tansiyon düşürücü etkisi de vardır. Bu etkileri sayesinde Kalp-Damar hastalıklarına karşı koruma sağlarlar”.

Düzenli olarak Omega-3 kullanımının, koroner arter hastalığı oluşumunu, kalp krizi riskini ve kalp krizlerinden ölme riskini anlamlı oranda azalttığını belirten YÖRÜKOĞLU: “American Heart Association haftada en az 2 kez balık yenmesini resmen önermektedir. ABD’de yapılan bir araştırma toplumun büyük çoğunluğunun Omega-3 bakımından yetersiz beslendiklerini göstermektedir. Bu durum Türkiye’de de farklı değil. Dolayısıyla trigliserit düzeyleri yüksek ve koroner kalp hastalığı riski olan kişilerde günde 2000-3000 mg, sağlıklı erişkinlerde günde 1000 mg, koroner kalp hastalığı risk faktörleri olan sağlıklı kişilerde günde 1000-2000 mg, oluşmuş koroner kalp hastalığı olan kişilerde günde 2000 mg Omega-3 takviyesi kullanmaları önerilmektedir” dedi.

TOÇEV Çocuklarına Özel Kitap Hazırlandı

Wellcare’in TOÇEV çocuklarının hayatlarında bir kilometre taşı oluşturmak için eğitimlerini desteklemek üzere hazırladığı “Şişedeki Mektup” adlı kitabın Yazarı Gül ÇETİN ve TOÇEV Başkanı Ebru UYGUN da toplantıya katıldı.

TOÇEV Başkanı UYGUN: “Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak üzere kurum ve kuruluşlarla ele ele verdik. Bugün burada “şişedeki mektup” kitabıyla birlikte çocuklarımızın hayatında sağlıkla ilgili önemli bir kilometre taşı eklemek üzere Wellcare ile buluştuk. Umuyorum ki hekim ve eczacılarla birlikte ülkemizdeki tüm okul çağındaki çocukları ve ebeveynleri bu harika hikâyeyle buluşturacağız. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim” dedi.

Kitabın Yazarı Gül ÇETİN ise, kitabın ortaya çıkış amacını, karakterleri, hangi yaş grubuna hitap ettiği ve ebeveynlerin bu kitaptan nasıl yararlanabileceğini aktardı.