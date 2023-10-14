Vodafone’un E-Atık Geri Dönüşüm Projesi: 4 Yılda 20 Ton Atıkla 10 Bin Çocuğa Kodlama Eğitimi!

Vodafone'un 4 yıl önce başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi kapsamında toplanan elektronik atıklar, hala kodlama sınıflarına dönüştürülüyor. Vodafone, şu ana kadar 20 tonu aşkın e-atığın geri dönüştürülmesini sağladı ve 8 ilde açtığı kodlama sınıflarıyla 10 bin çocuğun hayatına dokundu.

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 4 yıl önce başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Projeyle e-atıkları kodlama sınıfına dönüştüren Vodafone, bugüne kadar 8 ilde kodlama sınıfları açarak yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokundu. Proje kapsamında toplanan e-atık miktarında geçtiğimiz yıldan bu yana önemli bir artış yakalanarak 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü.

Dünya Elektronik Atık Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Çoğunluğu zehirli ve zararlı maddeler içeren elektronik atıklar, doğru şekilde yok edilmediğinde insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların sadece %1’ini e-atıklar oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin %70’ine e-atıklar sebep oluyor. Amaç odaklı bir şirket olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. 2025’e kadar şebeke kaynaklı elektronik atıklarımızın %100’ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2022 mali yılında faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan e-atıkların %99’unu geri kazanım ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdık. ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesiyle de e-atıkları topluyor ve bu atıkların lisanslı geri dönüşüm firması tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 20 tonu aşkın e-atık topladık. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle 8 ilde kodlama sınıfları açtık ve yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunduk. Vodafone olarak, e-atıkları artı değere dönüştürmeye, böylece hem sosyal hem de çevresel etki yaratmaya devam edeceğiz.”

Yıl sonuna kadar 2 sınıf daha açacak

Vodafone, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle, çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, G aziantep, Bingöl, Çanakkale, Uşak ve Bursa’da kodlama sınıfları açan Vodafone, bu yılın sonuna kadar 2 kodlama sınıfı daha açmayı hedefliyor.

53 kurumdan tam destek

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine 2020 yılından bu yana kurumlar da destek veriyor. İş ortağı kurumlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Ordu, Kütahya, Batman, Tokat, Sakarya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ ve Giresun’da bulunan ofis ve fabrikalarında binlerce çalışanın desteğiyle e-atık topluyor. Projeye destek veren toplam kurum sayısı 53’e ulaştı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) da eklenmesiyle geniş bir ekosisteme yayılan projenin destekçileri arasına son olarak Yemeksepeti de katıldı. “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesinin kurumsal destekçisi olmak için surdurulebilirlik@ vodafone.com adresinden iletişime geçilebiliyor.

Hangi atıklar toplanıyor?

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi kapsamında artık kullanılamaz durumda olan bilgisayarlar, tabletler, yazıcılar, cep telefonları, klavyeler, fareler, şarj cihazları, sunucular, kameralar, müzik çalarlar, kablolar, uzaktan kumandalar, elektrikli süpürgeler, dikiş makineleri, saç kurutma makineleri, kahve makineleri, elektrikli mutfak gereçleri, uzaktan kumandalı oyuncaklar, kulaklıklar, video oyunları ve oyun konsolları, elektrikli spor ekipmanları ve giyilebilir spor ekipmanları toplanıyor.