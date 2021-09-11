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VODAFONE’DAN OKULA DÖNÜŞ İÇİN CAZİP TEKNOLOJİ ÜRÜNLER

Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek çatıdan karşılayabileceği özel bir kampanya düzenliyor. Farklı dizüstü bilgisayar markalarıyla portföyünü genişleten Vodafone, akıllı telefon ve tabletlerden çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıklara kadar pek çok ürün sunuyor.

VODAFONE’DAN OKULA DÖNÜŞ İÇİN CAZİP TEKNOLOJİ ÜRÜNLER

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte teknoloji ihtiyaçları artan aileler için yeni bir kampanya düzenliyor. Müşterileri için geniş bir portföy hazırlayan Vodafone; akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve Bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıkların da dahil olduğu pek çok ürüne Vodafone ayrıcalığıyla erişme imkânı sunuyor. Portföyüne farklı dizüstü bilgisayar markalarını da ekleyen Vodafone, müşterilerine ACER, HP, Casper ve Hometech marka dizüstü bilgisayarları Vodafone güvencesiyle satın alma olanağı sağlıyor. Vodafone’un okula dönüş kampanyası Eylül sonuna kadar devam edecek. 

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimizin dönemsel ihtiyaçlarını anlıyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi bu yıl da ‘okula dönüş’ kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyayla, müşterilerimizin okula dönüşte ihtiyaç duyduğu tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek çatıdan karşılıyoruz. Bu yıl portföyümüzdeki ürün çeşitliliğini artırdık. Daha önce dizüstü bilgisayar portföyümüzde bulunmayan ACER, HP, Casper ve Hometech markalarını da portföyümüze kazandırdık. Böylece daha da genişleyen portföyümüzde akıllı telefon ve tabletler, dizüstü bilgisayarlar, hoparlörler ve Bluetooth kulaklıkların yanı sıra çocukların kullanımına özel saat ve kulaklıklar da bulunuyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine odaklı kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz. Kampanyamızdan faydalanmak isteyen müşterilerimizi Vodafone mağazalarına, online mağazamız www.vodafone.com.tr’ye ya da Vodafone Yanımda uygulamamıza bekliyoruz.”

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