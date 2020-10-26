VODAFONE’DAN 6 AY BOYUNCA HEDİYE İNTERNET

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerine 6 ay boyunca Hediye Çarkı’ndan garanti GB hediye ediyor. Buna göre, Uyumlu ve Red tarifelerine gelenler aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençler ise toplamda aylık minimum 10 GB kazanıyor. Vodafone’un 8 Kasım’a kadar geçerli olacak yeni kampanyasında minimum garanti GB’ları kazanmak için Hediye Çarkı’nın ayda en az 4 kez çevrilmesi gerekiyor.

Engin Aksoy: “Hediye Çarkı ile kazandırmaya devam ediyoruz”

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bireysel müşterilerimize her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunduğumuz Hediye Çarkı üzerinden yepyeni bir kampanya başlattık. Bu kapsamda, numara taşıma ya da yeni hat tesisi ile bireysel faturalı tarifelerine gelen müşterilerimize 6 ay boyunca Hediye Çarkı’ndan garanti GB hediye ediyoruz. Uyumlu ve Red tarifelerine gelen müşterilerimiz aylık toplam minimum 5 GB, Redli ve Uyumlu Genç tarifelerine gelen gençlerimiz ise aylık toplam minimum 10 GB kazanıyor. Platformumuzda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenileniyor. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Yanımda üzerinden erişiliyor

Vodafone’un kişiye özel sadakat platformu Hediye Çarkı’na Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişiliyor. Müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veren Vodafone Yanımda, fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurtdışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurtdışını arama; yurtdışında konuşma; yurtdışında kullanım gibi işlemler için kullanılabiliyor. Aylık aktif müşteri sayısı 13 milyona, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyona ulaşan Vodafone Yanımda uygulaması Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile indirilebiliyor. Uygulama ücretsiz kullanılabiliyor.