Vodafone Türkiye, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde Büyük Başarıya İmza Attı

Vodafone, global çapta 2008'den beri sürdürdüğü müşteri deneyimi yarışmalarını bu yıl Türkiye'de üçüncü kez düzenleyen Awards International organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. Bu prestijli etkinlikte Vodafone, toplamda 8 ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti; bu ödüller arasında 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz ödül yer aldı.

Vodafone Türkiye'nin Müşteri Odaklı Yaklaşımı

Vodafone Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, müşteri deneyimine verdiği önemi ve bu alandaki başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri 2023'te (TCXA’23) Vodafone'un aldığı ödüller, bu alandaki başarısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Vodafone olarak, müşteri deneyimini sürekli olarak geliştirmeye ve her zaman müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemeye büyük önem veriyoruz. #BirlikteMümkün marka vizyonumuzla, müşteri deneyim stratejimizi birleştirerek, tüm temas noktalarında müşterilerimize değer katmayı hedefliyoruz. Ödüllerin bize getirdiği gurur, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor ve daha iyisi için bizi teşvik ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bize güvenen müşterilerimize teşekkür ederim.”

Vodafone’un Ödül Kazandığı Programlar ve İnovasyonlar

Vodafone'un müşteri deneyimi alanında gerçekleştirdiği dönüşüm programı HayHay, "Müşteri Odaklı Kültür" ve "Her Şeyin Merkezinde Müşteri" kategorilerinde ödüllendirildi. Pivony işbirliğiyle hazırlanan “Müşterim Ne Diyor?” platformu, müşteri geri dönüşlerini en iyi şekilde değerlendiren projeler arasında seçildi.

Vodafone, dijitalleşen dünyada KOBİ segmentini de unutmadı. KOBİ'ler için hazırladığı dijital platform ile birçok kategoride ödül kazandı. Bununla birlikte, Türkiye'nin ilk dijital fabrikası olan Vodafone Business Teknolojileri Deneyim Alanı, "En İyi CX İnovasyonu" kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.