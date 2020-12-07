VODAFONE, “SÜPERMARKET YANIMDA” İLE AYDA 100 BİN ALIŞVERİŞ HEDEFLİYOR

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam ediyor. “Dijital marka” olma hedefiyle geçen yıl hayata geçirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası kapsamında yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen Vodafone, Türkiye’nin önde gelen online market servislerinden istegelsin işbirliğiyle sunduğu yeni Süpermarket Yanımda hizmetiyle, telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oldu. Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden erişebilecekleri Süpermarket Yanımda ile market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapmanın yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip olacak. Vodafone, 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulacağı Süpermarket Yanımda ile ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone’un sektörde bir ilk olan Süpermarket Yanımda hizmeti, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Toplantıda Vodafone’un dijital marka hedefi ve yeni dijital hizmeti hakkında bilgi veren Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı; dijitalleşmek ve geleceğe hazırlanmak isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda, doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve müşterilerimize piyasada bulunamayacak çok özel fırsatlar sunduğumuz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile bugüne kadar aylık 9 milyon kullanıcıya ulaştık. Platformumuz pandemi döneminde müşterilerimizin artan online alışveriş ihtiyacını karşılamada önemli rol oynadı. Şimdi bir adım daha atarak, bu platform üzerinden müşterilerimizin online market alışverişi ihtiyacını karşılayacak inovatif bir hizmet sunuyoruz. istegelsin ortaklığında hayata geçirdiğimiz Süpermarket Yanımda ile, müşterilerimiz, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek. Ayrıca, her alışverişte GB kazanabilecek. Süpermarket Yanımda ile sektörümüzde bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hizmetle birlikte, telekom pazarında online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oluyoruz. Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım ise şunları kaydetti:

“Hem istegelsin hem Vodafone kullanıcılarına geleceğin alışveriş deneyimini sunuyoruz. istegelsin olarak sadece online market hizmeti vermiyor, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Bu nedenle bizi ve sektörümüzü ileri taşıyacak inovasyonları destekliyor, bunun sonucu olarak hayata geçirdiğimiz çeşitli uygulamalarla market alışverişini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu çalışmalarda amacımız daha hijyenik, daha konforlu bir deneyim sunmak. Bu gelişmeler ve teknolojik çözümlerimizle gıda güvenliğinde sektörün öncüsü olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. istegelsin olarak her zaman teknolojiye yatırım yapıyor ve bu konudaki çalışmalarımızla kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Vodafone ile yaptığımız işbirliği de bu yöndeki adımlarımızdan biri oldu. Bu değerli işbirlikleri sayesinde sektöre de yön veriyor ve kullanıcılarımız için alışveriş deneyimini geliştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde de benzeri çeşitli işbirlikleriyle çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz.”

Nasıl kullanılacak?

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabilecek. Meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar istegelsin’in sunduğu binlerce ürünü ve Süpermarket Yanımda’ya özel kampanyaları Vodafone tasarımıyla deneyimleyecek olan müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini Vodafone güvencesiyle kolayca yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte Süpermarket Yanımda adına teslimatı gerçekleştirecek. İptal ve iade süreçlerini Süpermarket Yanımda adına istegelsin yönetecek.

Halihazırda sadece Vodafone’luların kullanımına açık olan Süpermarket Yanımda servisi, çok yakında diğer operatör müşterilerinin de kullanımına açılacak. Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.

Kullanıcı dostu tasarım

Süpermarket Yanımda için kullanıcı dostu bir tasarım hazırlandı. Buna göre, ana sayfada kategori görsellerinde benzer uygulamalardan farklı olarak ikon kullanıldı. Alışveriş esnasında en önemli kısım sepet olduğu için sepet butonu ortada konumlandırıldı. Bununla birlikte müşterilere, sepete attıkları ürünleri alışverişe devam ederken aşağıda çıkan barda görselleriyle birlikte görüp hatırlama imkânı sunulacak. Sipariş statü takibi ile de farklı günler için verilen ileri tarihli siparişlerde sipariş statüsü güncel olarak paylaşılacak. Kullanıcılar ayrıca, müşteri bildirimleriyle, sadece uygulamaya girerek değil, uygulamaya girmeden de siparişinin ilerlediğini takip edebilecek.

İlk kullanımda haftada 10 GB hediye

Vodafone müşterileri, Süpermarket Yanımda ile hem online market alışverişlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilecek, hem de GB kazanabilecek. Vodafone, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye edecek. Ayrıca, lansmana özel olarak, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunulacak. Diğer yandan, Vodafone Red’e geçen müşteriler de Aralık ortası itibarıyla Süpermarket Yanımda’da 50 TL indirim kazanacak.

Özel kampanyalardan yararlanma fırsatı

Süpermarket Yanımda kullanıcıları, istegelsin’in Vodafone müşterileri için hazırlayacağı çok özel kampanyalardan da yararlanabilecek. Buna göre, istegelsin’in platformunda olan 200’den fazla özel fiyat ve “2 alana 1 bedava” gibi 100’den fazla özel kampanya Süpermarket Yanımda’da da geçerli olacak. Kampanyalar her 2 haftada bir yenilenecek.

Aylık 9 milyon kullanıcı

Vodafone, Yanımda uygulaması üzerinden sunduğu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor. Müşterilerinin ilgi alanlarına ve hayat tarzlarına uygun teklifleri ek avantajlarla birleştiren Vodafone, onlara en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyor. Vodafone’un müşteri sadakat programı “Hediye Çarkı”nın da yer aldığı platformda Oyun, Hizmet, Seyahat, Eğlence, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş, Şehrine Özel ve Finans olmak üzere 9 kategoride 100 farklı markanın 350 kampanyası sunuluyor. Vodafone, aylık 9 milyon kullanıcıya ulaşan Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer yaratmayı hedefliyor.