VODAFONE REWORLD’E 121 TAKIM BAŞVURDU

“Amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un, e-atık sorununa sistemsel ve yenilikçi çözümler aramak amacıyla imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld’e başvurular tamamlandı. 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyonellerin katılımına açık olan programa Türkiye’den ve yurtdışından 121 takım halinde 447 kişi başvurdu. Takımlar “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. ReWorld kapsamında kuluçka programına seçilen fikirler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi sertifikalı Sürdürülebilirlik Liderliği Programı’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca, kuluçka programına seçilen takımlara Girişimcilik Koçluğu verilecek ve fikirlerini geliştirmeleri için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlanacak.

Başvuru sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, tüm dünyaya bir söz verdik. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde hem çevreye hem de insan sağlığına büyük zarar veriyor. Bu tespitten hareketle hayata geçireceğimiz ReWorld açık inovasyon programı ile e-atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımıza Türkiye’den ve yurtdışından 121 takım halinde 447 gencimiz başvurdu. Bu gençler, e-atık sorununa çözüm arayacakları kapsamlı bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye inanıyoruz. Takımlarımıza başarılar diliyoruz.”

Geri kazanım projeleri ağırlıkta

Vodafone ReWorld programına 20 yaş ve üstü katılımcıların ilgisi daha fazla oldu. Başvuranlar arasında %58 ile kadınların ağırlıkta olduğu görülürken, başvuranların %75’inin lisans derecesine sahip olduğu kaydedildi. Programa en çok %42 ile geri kazanım projeleriyle başvuru oldu. Bunu %30 ile kamuoyu farkındalığı ve %28 ile yaşam döngüsü uygulamaları takip etti. Türkiye’den 34 şehirden başvuru yapılan programa, yurtdışından ise Estonya, Almanya, İtalya ve ABD’den başvuru oldu.

15 takım 2 ay boyunca eğitim alacak

ReWorld programına yapılan başvurular, seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçilecek 15 takım, 2 ay boyunca sistemsel düşünce, döngüsellik ve insan odaklı tasarım gibi eğitimler alırken, e-atık konusu ile ilgili Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman isimlerle online seminer ve söyleşilerde bir araya gelecek. Katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk desteği ile farklı disiplinlerden 80’i aşkın mentorla görüşerek projelerini ilerletme imkânı bulacak. Ayrıca, ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek ve projelerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çeşitli eğitim ve ödüllerin sahibi olacak. Tüm süreç, dijital platformlardan online olarak yürütülecek.

Uzmanlardan oluşan bir seçici kurul görev yapacak

Sürece rehberlik edecek ve takımları seçecek olan seçici kurul için, elektronik atık konusu ile ilgili kamu, akademi ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarından konunun uzmanları ile özel sektörden ve medyadan sosyal ve çevresel meselelere duyarlı, girişimcilik, inovasyon, sosyal etki gibi çeşitli uzmanlıkları bulunan yetkin kişiler bir araya gelecek. Her bir jüri üyesinin mesele üzerine getirdiği perspektif ile bütüncül bir yaklaşım yakalanacak ve belirlenen farklı kriterlerle takımlar değerlendirilecek.