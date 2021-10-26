VODAFONE, E-TİCARETTE BÜYÜYECEK

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin ihtiyacını anlayan ve hayatlarını kolaylaştıran dijital çözümler sunmaya devam ediyor. Dijital marka olma hedefiyle çıktığı yolculukta son 4 yılda “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması, “Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası” sadakat platformu ve “Süpermarket Yanımda” servisi gibi önemli projelere imza atan Vodafone, şimdi de telekom sektöründe Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu “Her Şey Yanımda”yı hizmete sundu. Vodafone, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyor.

500 bini aşkın ürün var

“Her Şey Yanımda”da Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. Platform, her gün yenilenen kampanyaları ve özel indirimleri ile müşterilerine piyasada bulunamayacak teklifler sunuyor. “Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone’un nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak.

Aksoy: “Vodafone Yanımda’yı süper uygulamaya dönüştürüyoruz”

“Her Şey Yanımda” platformu, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye’de online ticaret pazarı 2020’de %76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. ‘Her Şey Yanımda’ platformuyla temel hedefimiz, e-ticaret alanındaki iş modelimizi genişleterek dijital marka algımızı güçlendirmek ve dijital müşteri sayımızı artırmak. Bu platform, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak. ”

Aras Bulut İynemli: “Vodafone’dan giyinmeye başladım”

“Her Şey Yanımda” için hazırlanan reklam filminde oynayan Aras Bulut İynemli ise şöyle konuştu:

“Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Günlük koşturmacanın içinde fiziksel olarak mağazaya gitme imkânı bulamadığınızda online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Diğer yandan, binlerce seçenek elinizin altında; ihtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz çok daha kolay. ‘Her Şey Yanımda’, Vodafone’un yenilikçi ve öncü yönünü yansıtan bir servis. Zamanlamasıyla, içeriğiyle çok yerinde ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir hizmet. İnsanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağına inanıyorum. Ben şimdiden Vodafone’dan giyinmeye başladım.”

Vodafone Yanımda üzerinden erişiliyor

“Her Şey Yanımda” platformu, uçtan uca alışveriş kolaylığıyla öne çıkıyor. Müşteriler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasının ana sayfasındaki “Her Şey Yanımda” sekmesine tıklayarak platforma erişebiliyor. Ürün ve kampanyaların otomatik olarak gösterildiği platformda, müşteriler istedikleri ürünleri sepete attıktan sonra Masterpass’e kayıtlı kredi kartları veya Vodafone Pay kartları ile ödemelerini tek tıkla ve güvenle gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra ürünler kuryeler tarafından adrese teslim ediliyor. Müşteriler, Vodafone’un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi sayesinde tüm sorularına kolayca cevap bulabiliyor, iptal ve iadelerini takip edebiliyor.

İlk kullanıma 15 GB ve 50 TL indirim hediye

Vodafone’lu olsun olmasın, “Vodafone Yanımda” uygulamasını indirmiş tüm kullanıcılar “Her Şey Yanımda” platformundan yararlanabiliyor. Vodafone “Her Şey Yanımda”yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 15 GB mobil internet ve 50 TL indirim hediye ediyor. Ayrıca, lansmana özel olarak, tüm ana kategorilerde birden çok indirim kampanyası da düzenleniyor. Lansman süresince sepete TL indirimi uygulayan Vodafone, kargo ücreti almıyor ve taksit seçeneklerinde vade farkı uygulamıyor.

“Her Şey Yanımda” ile sunulan bir diğer önemli fayda ise işletmesinin tüm ihtiyaçlarını Vodafone’dan alan KOBİ’lerden 6 ay süreyle komisyon alınmayacak olması. Vodafone, benzer bir avantajı yakın zamanda kadın girişimciler için de sunmayı planlıyor.

Öte yandan, “Her Şey Yanımda”da müşterilerin her alışverinde bir çocuğun eğitim masrafına katkı sunmak için TOÇEV’e 3 TL bağış yapılacak.