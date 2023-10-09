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Victoria's Secret, Ankara Panora AVM'de Yepyeni Mağazasını Keşfedin!

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Victoria's Secret, Ankara Panora AVM'de Yepyeni Mağazasını Keşfedin!
Victoria's Secret, Ankara'daki dördüncü mağazasını, 6 Ekim Cuma günü Panora AVM'de Store of the Future konseptiyle açtı. Ankara Panora AVM mağazası, moda tutkunlarına Victoria's Secret'in çok satan iç çamaşırlarının yanı sıra imza kokuları ve vücut bakım ürünlerini sunuyor.

Victoria's Secret, Ankara'daki dördüncü mağazasını, 6 Ekim Cuma günü Panora AVM'de Store of the Future konseptiyle açtı. Ankara Panora AVM mağazası, moda tutkunlarına Victoria's Secret'in çok satan iç çamaşırlarının yanı sıra imza kokuları ve vücut bakım ürünlerini sunuyor.

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Store of the Future konseptiyle tasarlanan mağaza, geniş ve konforlu bir alana sahip olarak ziyaretçilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Victoria's Secret, Ankara Panora AVM'deki mağazasında, alışveriş tutkunlarını yepyeni koleksiyonları keşfetmeye davet ediyor.

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Tüm Victoria’s Secret mağazalarında olduğu gibi, en uygun sütyen bedenini bulmanızı ücretsiz bir şekilde sağlayan sütyen uzmanları Ankara Panora AVM mağazasında da bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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