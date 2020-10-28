Ve Porsche Taycan Türkiye’de!

Tüm dünyada sadece Porsche tutkunlarının değil, tüm otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği en yeni Porsche modeli Taycan, Türkiye’de de satışa sunuldu. E-Performans serisinin en yeni modelleri Taycan 4S, Turbo ve Turbo S modelleri Doğuş Otomotiv güvencesi ile Porsche’nin İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin’deki yetkili satıcılarında beğeniye sunuldu.

Taycan’ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye’nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, “Porsche AG’nin elektromobilite üzerine stratejisi paralelinde “2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağı"nı iletti. Eskinazi, “Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Taycan kullanıcılarımızın sarj hizmetine ulaşabilirlikleri bizim için çok önemli, bu nedenle Türkiye’de kendi şarj ağını kuran ilk otomobil markasıyız. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Taycan için tüm hazırlıklar tamamlandı

Elektromobilite kapsamında hazırlıklara 2 yıl önce başlayan Porsche Türkiye, Destination Charging (uğrak noktasında şarj), Dealer Charging (Bayide Şarj) ve Home charging (Evde Şarj) alanlarına odaklanıyor. Global olarak yapılan araştırmalara göre, elektrikli araç kullanıcıları araçlarını istatistiksel olarak yüzde 80'lik bir oranla evde şarj ettiği görülmüş ve Taycan kullanıcılarının evlerine şarj istasyonları kurulum süreçleri tasarlanarak kurulumlar başlamıştır.

Porsche merkezlerindeki tüm çalışanlar elektrikli araçlara özel eğitimler almış, elektrikli araçların onarımını yapacak teknisyenler belirlenerek hem Türkiye’de hem yurtdışında özel uzmanlık eğitimleri alarak global sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Atölyelerve atölye ekipmanları Taycan 'a özel olarak değiştirilmiş, yeni dönem için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.