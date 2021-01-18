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Valmet, Lila Group'a dördüncü temizlik kağıdı üretim hattını tedarik edecek

Valmet, temizlik kağıdı üreticisi Lila Group'a eksiksiz bir Valmet Advantage DCT 200 temizlik kağıdı üretim hattı tedarik edecek. Üretim hattı, hamur hazırlama, bobin sarma makinesi ile yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi sağlayacak olan kapsamlı bir otomasyon paketi dahil olmak üzere son teknoloji seçeneklerle donatılacak. Hattın kurulumunun 2021 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Valmet, Lila Group'a dördüncü temizlik kağıdı üretim hattını tedarik edecek

Valmet, Çorlu’da bulunan temizlik kağıdı üreticisi Lila Group'a dördüncü üretim makinasını kurmak üzere anlaştı. TM4 (Tissue Machine 4- Temizlik Kağıdı Hattı 4) eksiksiz bir Valmet Advantage DCT 200 temizlik kağıdı üretim hattı olacak. Valmet daha önce Lila Group’a üç Advantage DCT 200 temizlik kağıdı üretim hattı daha tedarik etmişti. TM1 2007'de, TM2 2012'de ve TM3 ise 2020 yılında üretime başladı.

Valmet EMEA Satış Direktörü Björn Magnus konu hakkında şunları söyledi: “Yıllardır Türkiye temizlik kağıdı pazarının hızlı gelişimini izliyor ve bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Lila Kağıt, başından beri en son teknolojilere yatırım yapıyor ve dördüncü kez güvenilir Advantage DCT teknolojisinin kurulumuna karar verdi."

Son teknoloji ürünü TM4, 70.000 ton ek kapasite sağlayacak

Valmet’in tedarik edeceği temizlik kağıdı üretim makinesi, içerisinde stok hazırlama ekipmanı ve Focus Reelite 25 ENS bobin sarma makinesi de bulunan eksiksiz bir Advantage DCT200 temizlik kağıdı üretim hattından oluşuyor. Ayrıca Advantage temizlik kağıdı teknolojisi ViscoNip pres, dökme alaşımlı Yankee Kurutucu ve SoftReel makarası gibi sistemleri de içeriyor. Sipariş kapsamında ayrıca DCS, QCS ve yumuşaklık sensörü de bulunan oldukça geniş bir otomasyon paketi de bulunuyor. Kurulacak olan üretim hattının devreye alma ve eğitim işlemleri de teslimatın bir parçası olacak.

İç ve dış pazara 70.000 ton temizlik kağıdı üretim kapasitesi ekleyecek olan yeni makine, 5,6 metre genişliğe ve 2,200 metre/dakika tasarım hızına sahip olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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