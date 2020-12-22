VakıfBank'a KSS ödüllerinden Platin Ödül

VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri'nde Platin Ödül kazandı. Zirvede beş ana kategoride ve 17 hedef arasında ödüller sahibini buldu.

Konuyla ilgili VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okullarından biri. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimiz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerini ve potansiyellerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Sadece sportif değil aynı zamanda hayat başarısı kazanmaları için destek oluyoruz. Şampiyonluklar, kupalar, zaferler ve rekorlarla dolu tarihimiz Türk kadınının gücünün en büyük göstergesidir. Böylesine anlamlı bir ödülü almak hepimizi gururlandırdı” dedi.

Genç kızlara ilham kaynağı olunuyor

Vakıf kültüründen aldığı güçle birçok toplumsal fayda çalışmasını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katmak için çalışan VakıfBank, VakıfBank Spor Kulübü ile kız çocuklarına ilham kaynağı oluyor. VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu VakıfBank Spor Kulübü, kazandığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk kadınının gücünü dünyaya duyuruyor.