Vakıf Katılım’a ‘Yılın En İtibarlısı’ ödülü

Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde katılım bankacılığı alanında ‘Yılın En İtibarlısı’ ödülünün sahibi oldu. 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırması baz alınarak 70 kategoride düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Vakıf Katılım, üçüncü kez aynı ödüle lâyık görüldü. “Halkın gönlünde ve aklında olmak gurur verici” Halkın değerlendirmesi sonucu üçüncü kez bu ödüle lâyık görülmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, yaptığı açıklamada “Halkımızın gönlünde ve aklında olmak bizi hem çok memnun etti hem de çok gururlandırdı. Aynı zamanda bu duyguları üçüncü kez yaşamak da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Sektörün en genç üyelerinden biri olarak kısa sürede bu başarılara ulaşmak bizi daha çok teşvik ediyor. Ortaya çıkardığımız tüm ürün ve hizmetlerle gerçek ve tüzel tüm müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu ödülü almamızda emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle lâyık gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.