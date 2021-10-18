Uzman Posta ve Uyumsoft İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Güçlerini birleştiren Uzman Posta ve Uyumsoft firmaları, on binlerce müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı ve işlerini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, UyumAkademi platformu üzerinden, dijital dönüşüm uygulamaları, globalleşen dünyada pazarlama ve otomasyonun faydaları, e-posta pazarlaması gibi birçok konuda işletmelere eğitimler verecekler.

Kullanıcılar, e-Posta pazarlama konusunda bilgilendireceğiz

İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uzman Posta Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Aslım, şunları söyledi:

“ Uzman Posta olarak yerli kaynak kodları ile yapılan dijital dönüşüm projelerinin; kurumların verimliliğini artırmasının yanında, katma değerli ürünler üretmelerinde de anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz. Bu kapsamda Uyumsoft ile yapılan işbirliğinin, kurumların tek kaynaktan uçtan uca çözüm tedariği elde etmesi yolunda bir adım olduğunun bilincinde olarak bu iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İş birliğimizi UyumAkademi üzerinden elektronik ileti konusunda düzenlenecek eğitimlerin yanı sıra blog yazıları ile de destekleyeceğiz. Kullanıcıların e-Posta konusunda merak ettikleri soruları cevaplamaya çalışarak iş yapış şekillerinde verimliliği arttırmalarını hedeflemekteyiz.” dedi.

İş süreçlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız dijitalleştiriyoruz

İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti: