Uzman Posta ve Uyumsoft İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Güçlerini birleştiren Uzman Posta ve Uyumsoft firmaları, on binlerce müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı ve işlerini büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, UyumAkademi platformu üzerinden, dijital dönüşüm uygulamaları, globalleşen dünyada pazarlama ve otomasyonun faydaları, e-posta pazarlaması gibi birçok konuda işletmelere eğitimler verecekler.
Kullanıcılar, e-Posta pazarlama konusunda bilgilendireceğiz
İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uzman Posta Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Aslım, şunları söyledi:
“Uzman Posta olarak yerli kaynak kodları ile yapılan dijital dönüşüm projelerinin; kurumların verimliliğini artırmasının yanında, katma değerli ürünler üretmelerinde de anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz. Bu kapsamda Uyumsoft ile yapılan işbirliğinin, kurumların tek kaynaktan uçtan uca çözüm tedariği elde etmesi yolunda bir adım olduğunun bilincinde olarak bu iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İş birliğimizi UyumAkademi üzerinden elektronik ileti konusunda düzenlenecek eğitimlerin yanı sıra blog yazıları ile de destekleyeceğiz. Kullanıcıların e-Posta konusunda merak ettikleri soruları cevaplamaya çalışarak iş yapış şekillerinde verimliliği arttırmalarını hedeflemekteyiz.” dedi.
İş süreçlerini uçtan uca zaman ve mekan bağımsız dijitalleştiriyoruz
İki kurum arasındaki iş birliğine değinen Uyumsoft İş Geliştirme Direktörü Turgut Erkaynak, şunları kaydetti:
“Uyumsoft olarak, her ölçekteki ve her sektördeki firmaların iş süreçlerini zaman ve mekan bağımsız, uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne ekosistem yapılanmasına büyük önem veriyoruz. Yaptığımız iş birliği anlaşması ile Uzman Posta firması ekosistem üyelerimiz arasına katılarak, büyüyen ailemize güç kattı. Uzman Posta’nın iş ortakları ve müşterileri; Uyumsoft’un Banka Bakiyem, ekoCari ve e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye vd) uygulamalarını özel fiyatlar ile kullanmaya başlayabilecekler. Uyumsoft müşterileri ise, Uzman Posta’nın yerli ve milli mail altyapısına erişme imkanı kazanacak. Ayrıca, UyumAkademi üzerinden düzenleyeceğimiz eğitimler ile globalleşen dünyada pazarlama ve otomasyonun faydaları, e-posta pazarlaması konularında detaylı eğitimler alacaklar.” dedi.