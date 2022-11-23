Uyumsoft’a Eşitliğin Liderleri Özel Ödülü verildi
Kadın Dostu Markalar Platformu öncülüğünde Türkiye’de ilk kez düzenlenen “19 Kasım Dünya Erkekler Günü” etkinliğinde, iş dünyasında eşitlikçi yaklaşımları ile öne çıkan ve fark yaratan projeleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine değer katan Ali Koç, Mehmet Önder, Ahmet Dördüncü, Süleyman Orakçıoğlu, Adnan Dalgakıran, Barış Öney’in aralarında bulunduğu erkek liderler 2022 yılı “Eşitliğin Liderleri” özel ödüllerinin sahibi oldular.
Raffles Hotel'de gerçekleşen Eşitliğe İnanan ve Güçlendiren Erkekler Günü Etkinliği'nin içinde "Odağımda Eşitlik Odağımda Teknoloji" oturumunda, Mehmet Önder, Barış Öney, Hayriye Karadeniz, Yasemin Bedir birer konuşma gerçekleştirdiler. Panelin ardından, Mehmet Önder ödülünü alırken “Eşitlikte Teknolojinin Yıkıcı Gücü” konusunda değerlendirmede bulundu.
Yönetim kademesinde yüzde 70 kadın
Uyumsoft’un yönetim kademesinde çalışanların yüzde 70’i, diğer departmanlarda ise çalışanların ise yüzde 56’sının kadın çalışanlardan oluştuğunu söyleyen Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, cinsiyete değil yapılan işe odaklı çalışma arkadaşlarını belirlediklerini ve kadınların bu fırsatları yakaladıklarını kaydetti. Herşeyin mekanikleştiği günümüzde duygusal zekanın ve deneyim ruhunun kıymetlendiğini ifade eden Mehmet Önder, şunları anlattı:
“Birden fazla işi birlikte yürütebilme, duygusal zekaları ve analitik düşünme yetenekleri olan kadınların tüm sektörlerde içinde bulunduğumuz dijital çağda öncü olacaklarına inanıyoruz. Ekibimizdeki kadın çalışanlarımızın oranı, kurumsal olarak desteklediğimiz girişimci kadın sayısı ve Uyum Akademi çatısı altında profesyonel hayata kazandırdığımız kadın stajyerlerin oranında her yıl artış gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Avrupa odaklı insan kaynağı talebi 2030 kadar artarak devam edecek ve 2030 - 2040 arasında da teknolojinin yıkıcı dönüşümü ile Türk iş insanına eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bu sebeple Uyumsoft olarak Anadolu’da yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Anadolu’daki, eğitimli, çalışkan ve genç iş insanımızın teknolojinin sağladığı yıkıcı gücün eşitliği ile, yerele ve globale daha fazla iş insanı yetiştirmeye liderlik yapmaya devam ediyoruz.” dedi.
19 Kasım Erkekler Eşitliğe İnanan ve Eşitliği Güçlendiren Erkekler Günü’nde ödül alan isimler ve kategorileri:
Eşitliğin Liderleri Özel Ödülleri
Ali Koç / Fenerbahçe Spor Kulübü
Barış Öney / Global Turk Capital
Ahmet Dördüncü /Akkök Holding
Dr. Yılmaz Argüden / ARGE Danışmanlık
Adnan Dalgakıran / Dalgakıran Kompresör
Kategori Ödülleri
Mehmet Önder / Uyumsoft
Dr. Bahadır Kaleağası / Paris Bosphorus Enstitüsü
Erhan Erkut / MEF Edu
Murat Yeşildere / Egon Zhender
Dr. Erkan Tozluyurt
Değer Katanlar Özel Ödülleri
Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding
Mete Zadil / Arzum
Özlem Çöllü / Juju Mood
Ayşem Suner / Saat & Saat
Kasım 2022
Kasım 2022
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