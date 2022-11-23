Uyumsoft’a Eşitliğin Liderleri Özel Ödülü verildi

Raffles Hotel'de gerçekleşen Eşitliğe İnanan ve Güçlendiren Erkekler Günü Etkinliği'nin içinde "Odağımda Eşitlik Odağımda Teknoloji" oturumunda, Mehmet Önder, Barış Öney, Hayriye Karadeniz, Yasemin Bedir birer konuşma gerçekleştirdiler. Panelin ardından, Mehmet Önder ödülünü alırken “Eşitlikte Teknolojinin Yıkıcı Gücü” konusunda değerlendirmede bulundu.

Yönetim kademesinde yüzde 70 kadın

Uyumsoft’un yönetim kademesinde çalışanların yüzde 70’i, diğer departmanlarda ise çalışanların ise yüzde 56’sının kadın çalışanlardan oluştuğunu söyleyen Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, cinsiyete değil yapılan işe odaklı çalışma arkadaşlarını belirlediklerini ve kadınların bu fırsatları yakaladıklarını kaydetti. Herşeyin mekanikleştiği günümüzde duygusal zekanın ve deneyim ruhunun kıymetlendiğini ifade eden Mehmet Önder, şunları anlattı:

“Birden fazla işi birlikte yürütebilme, duygusal zekaları ve analitik düşünme yetenekleri olan kadınların tüm sektörlerde içinde bulunduğumuz dijital çağda öncü olacaklarına inanıyoruz. Ekibimizdeki kadın çalışanlarımızın oranı, kurumsal olarak desteklediğimiz girişimci kadın sayısı ve Uyum Akademi çatısı altında profesyonel hayata kazandırdığımız kadın stajyerlerin oranında her yıl artış gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Avrupa odaklı insan kaynağı talebi 2030 kadar artarak devam edecek ve 2030 - 2040 arasında da teknolojinin yıkıcı dönüşümü ile Türk iş insanına eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulacak. Bu sebeple Uyumsoft olarak Anadolu’da yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Anadolu’daki, eğitimli, çalışkan ve genç iş insanımızın teknolojinin sağladığı yıkıcı gücün eşitliği ile, yerele ve globale daha fazla iş insanı yetiştirmeye liderlik yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

19 Kasım Erkekler Eşitliğe İnanan ve Eşitliği Güçlendiren Erkekler Günü’nde ödül alan isimler ve kategorileri:

Eşitliğin Liderleri Özel Ödülleri

Ali Koç / Fenerbahçe Spor Kulübü

Barış Öney / Global Turk Capital

Ahmet Dördüncü /Akkök Holding

Dr. Yılmaz Argüden / ARGE Danışmanlık

Adnan Dalgakıran / Dalgakıran Kompresör

Kategori Ödülleri

Mehmet Önder / Uyumsoft

Dr. Bahadır Kaleağası / Paris Bosphorus Enstitüsü

Erhan Erkut / MEF Edu

Murat Yeşildere / Egon Zhender

Dr. Erkan Tozluyurt

Değer Katanlar Özel Ödülleri

Süleyman Orakçıoğlu / Orka Holding

Mete Zadil / Arzum

Özlem Çöllü / Juju Mood

Ayşem Suner / Saat & Saat