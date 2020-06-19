Uyumsoft, ülkemize dijital uzmanlar yetiştirmeye devam ediyor

“ Anadolu’nun bilişim vadisi olmasına önderlik etme hedefimiz bulunuyor. Uyumsoft olarak müşteri hizmetlerimizi, İstanbul’un yanında Tokat ve Malatya’dan yönetiyoruz. UyumAkademi ile, hem ofislerimizin bulunduğu Anadolu kentlerinde, hem de üniversite öğrencilerine 10 yılı aşkın süredir düzenlediğimiz Yaz Staj Okulu’nda, ülkemize dijital uzmanlar yetiştirme devam ediyoruz” dedi.

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker Sarp’ın moderatörlüğünde, 9 Haziran günü düzenlenen “Pandemi sürecinde e-Dönüşümün önemi” webinarına, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Digital Planet Satış ve Pazarlama Direktörü Erdinç Börekoğlu, İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can ve eLogo Genel Müdürü Başak Kural konuşmacı olarak katıldılar. Sektör temsilcileri konuşmalarında, dünden bugüne ve önümüzdeki süreçte e-Belge uygulamaları pazarındaki gelişmeleri anlattılar.

Uyumsoft, e-Belge’de lider özel entegratörler arasında

Uyumsoft’un, e-Belge’de lider özel entegratörler arasında olduğunu anlatan Mehmet Önder, şunları kaydetti:

“ Global iş dünyasının teknolojik dönüşümüne, yenilikçi yaklaşımlarımız ve akılcı iş modellerimiz ile rehberlik ediyoruz. e-Belge uygulamalarında ( e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet vd) pazarın lider özel entegratörleri arasındayız. Uyumsoft olarak, 24 yıldır 25 binden fazla işletmenin, e-Belge uygulamaları, ERP (kurumsal kaynak planlama yazılımı), CRM (müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı) HRM (insan kaynakları yönetimi yazılımı), Ticari Paket Yazılımlar (ekoCari, Eko Ticari, ekoSMM, e-ofis, Banka Bakiyem) projeleri dahil dijital dönüşümlerine öncülük ediyoruz. Nitekim, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde işletmeler, dijital dönüşüm yatırımları yapmanın ne kadar önemli olduğunu birkez daha görmüş oldular” diye konuştu.

Uyumsoft’un, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Gaziantep ve Bakü’deki 7 ofisinde 250’nin üzerinde çalışanı ve eko-sisteminde 300’ü aşkın iş ve çözüm ortağının bulunduğu kaydeden Mehmet Önder, bugüne kadar 50’nin üzerinde firmanın kurulmasına destek olarak sektöre kazandırdıklarını söyledi.

Ülkemiz, e-Fatura’da “dünyada örnek” bir başarıya imza atıyor

Ülkemizin, 2013 yılında e-Fatura ile birlikte e-Belge uygulamalarına geçişinde, global çapta başarılara imza attığını ifade eden Mehmet Önder, şunları belirtti:

“ Türkiye olarak, e-Belge uygulamalarına, Avrupa’dan çok daha sonra girdik. Bu yılın sonu itibariyle, dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atmış olacağız. e-Belge uygulamalarına çok hızlı adapte olduk. Çok iyi sonuçlar çıkardık. Çok yol kat ettik. Özel entegratörler ve mükellefler olarak, işi başarmış durumdayız. Dünya çapındaki başarımız için, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) başta olmak üzere, dijital dönüşüme katkı sağlayan özel entegratör firmalarına, iş- çözüm ortaklarımıza ve bizleri tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bilişim sektörü, hem rekabeti, hem birlikte iş yapmayı öğrenmelidir

Global çapta başarılara imza atabilme noktasında, Türk bilişim sektörünün, hem rekabet etmeyi, hem de birlikte iş yapabilmeyi öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Önder, şunları anlattı: