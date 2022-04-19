Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Geçtiğimiz yılı 2 milyar dolar ihracat ile kapatan doğal taş sektörü, bu yıl 2.5 milyar dolar ihracata koşuyor. “Anadolu’nun Cevheri” sloganıyla geçtiğimiz günlerde 27. kez kapılarını açan Marbel İzmir Fuarı, renk ve desen çeşitliliğiyle dünya ticaretinin öncüsü Türk doğal taşını, global alıcılar ile bir araya getirdi.

ŞİRKETLER 19.04.2022, 23:03
Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Ülkemizin yanı sıra, Amerika, Almanya, İtalya, İspanya, İran, Arabistan, Ürdün, Umman, Avustralya, Mısır, Hindistan, Hong Kong gibi birçok ülkeden katılımcılar ve ziyaretçiler fuarda buluştu.

Türkiye’nin teknoloji şirketi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, Marble İzmir Fuarı’nda doğal taş sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Uyumsoft ekibinden Kurumsal Kaynak Planlama Genel Müdürü Özkan Metin, ERP Satış Direktörü Ebru Tanburacı, Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat, Kıdemli ERP Satış Yöneticisi Nilüfer Ustamehmetoğlu, ERP HRM Satış Yöneticisi Ferhat Zengin, ERP Satış Yöneticisi Şeyda Özsoy, ERP Satış Yöneticisi Alper Kasapoğlu, ziyaret ettikleri firmalara, Uyumsoft’un mermer sektörüne özel olan uyumERP Mermer Üretim Modülü ve uçtan uca dijital dönüşüm uygulamaları hakkında bilgiler verdiler.

Uyumsoft’tan mermer sektörüne özel “Mermer Üretim Modülü”

Bilindiği üzere mermer sektörünün reçetesi olmayan bir üretim modeli bulunuyor. Mermerler, doğaltaş maden ocağında bloklar şeklinde kesiliyor ve bu bloklar, kimi zaman daha tesise bile ulaşmadan, müşteri tarafından ocakta seçilip, ayırtılarak, satın alınabiliyor. Bu sırada, her bir bloğa, bir kimlik numarası veriliyor. Ardından da, bu bloklar, plaka olarak kesilmeye başlıyor. Ancak, kimi zaman bloğun iç tarafı çürük ve boş olabilir. Örneğin, x bloğundan 40 tane plaka öngörülürken, 20 tane plaka çıkabilir. Kısaca, bloktan ne kadar bir plaka çıkacağı öncesinde çoğu zaman bilinmiyor, kesilen plakalar ise uçtan uca takip edilemiyor ve bu gibi nedenlerden dolayı mermer sektörü standart üretime uymayan ve özel üretim proseslerine sahip bir sektör olarak konumlanıyor.

Uyumsoft’un mermer sektörüne özel uyumErp’de Mermer Üretim Modülü’nün bulunduğunu kaydeden Müşteri İlişkileri Direktörü Abdullah Murat, şunları söyledi:

Şuan sektördeki firmalar, işlerini çoğunlukla muhasebe programları ile takip ediyor. Ancak, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde ve global pazarlarla iş birliği kapsamında, bu programlar mermer firmaları için yetersiz kalmaya başlamıştır. Firmamız Uyumsoft’un web ve mobil tabanlı uyumERP ürününde “Mermer Üretim Modülümüz” bulunuyor ve bu modül mermer sektörüne özel iş akışını uçtan uca kesintisiz yönetiyor ve maliyet hesaplamalarını sektör özelinde yapıyor. Kısaca uyumERP sayesinde, mermer sektörü blokları, plakaları ve tüm iş süreçlerini uçtan uca anlık şekilde izleyerek, yönetebiliyor. Burada, hem ocaktan müşteriye kadarki tüm aşamalarda izlenebilirlik sağlanıyor, hem sevkiyatlar doğru yapılıyor, hem maliyetler hesaplanıyor, hem de işletmeler işlerini uçtan uca yönettikleri için maliyet avantajını yakalıyorlar. Ayrıca, Uyumsoft’un mermer sektörünü yakından tanıyan, ciddi bilgi birikimine ve tecrübesine sahip olan uzman yazılım ve danışman ekipleri bulunuyor.” diye konuştu.

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