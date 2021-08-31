Uygun fiyata sağlıklı ekmek üretiyoruz

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine getirilen Özgen Nama , “Sıfır yatırımla sadece verimliliği attırıp üretimi ikiye katladık” dedi.

Yeni dönemde yatırımlara da hız verdiklerini belirten Özgen Nama, Türkiye’nin en büyük ekmek üretim fabrikasını Mart 2022’de faaliyete açacaklarını söyledi.

İstanbul Halk Ekmek (İHE) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ‘Halk sağlığı sağlıklı ekmekten başlar, İstanbul Halk Ekmek olarak sağlıklı ekmek üretiminin öncüsü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu ve şu bilgileri verdi:

“İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek, ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak maksadıyla 1973-1977 dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulan ve 1978'de ekmek üretimine başlayan İHE, bugün günlük 1.7 milyon ekmek üretimi ile İstanbul halkına hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşın, kazancının cebinde kalmasını sağlayan Halk Ekmek, ürün gamındaki çeşitler ve geliştirdiği özel reçeteler ile sağlıklı ekmek üretiminin de lider kuruluşu olmaya devam ediyor.”

Yeni fabrika yatırımları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Özgen Nama, “İBB Başkanı Emrem İmamoğlu İHE’ye büyük önem veriyor. Çünkü biz halk sağlığına önem veriyoruz. Halk uygun fiyata ekmek yesin diye kurulan İHE bugün sağlıklı ekmekten, ürün güvenliğine, ekmek israfından dezavantajlı grupların iş sahibi yapılmasına kadar birçok büyük proje ve çalışmanın da öncüsü olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesi ile İHE bu tür sosyal boyutlu çalışmalara hız verdi. Mevcut imkanlar ile 900 bin olan günlük ekmek üretimini ek yatırım yapmadan 1.7 milyon adede çıkarttık yani verimlilik arttı. Dezavantajlı gruplara iş imkanı sağlamak amacı ile 100’e yakın ek büfe açarak büfe sayımızı 500’den 600’e çıkarttık. İstanbul halkı İHE’ye ulaşabildiği ölçüde İHE’yi tercih ediyor. Sadece dar gelirli vatandaş değil İstanbul’un en zengin semtlerinde bile İHE tercih ediliyor bunun nedeni sağlıklı ekmek ürettiğimizi biliyorlar. Dar gelirli vatandaş ise normal fırından bir tane ekmek alabilecekken İHE’den aynı para ile iki ekmek alabiliyor. Bu nedenle büfe sayımızı daha çok arttırma hedefimiz var. Mart 2022 itibari ile 4. Fabrikamızı açmaya hazırlanıyoruz. Hadımköy’de faaliyete geçecek bu fabrika Türkiye’nin en büyük ekmek üretim tesisi olacak ve toplam üretim kapasitemiz iki katına çıkacak” değerlendirmesi yaptı.

YENİ PROJELER BAŞLIYOR

Yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi veren Özgen Nama “Özellikle ekmeğin şoklu ve yarı pişmiş sevk edilmesi çalışmamız var çok önemli bir alt yapı değişikliği gerektiriyor ancak uygulamaya geçerse muazzam getirileri olacak. Yarı pişmiş ve şoklanmış ekmeği altyapısı iyileştirilmiş büfelere haftalık sevk ederek hem taşıma maliyetlerini azaltacağız hem de halkımız günün her saati sıcak ekmeğe ulaşmış olacak ve deprem gibi olağanüstü durumlarda da halka hizmete devam edecek. Ekmek şoklanarak stoklanacağı için mayalama süresi uzayacak hatta çeşitlerin çoğu daha sağlıklı olduğunu bildiğimiz ekşi mayaya geçecek. Bu proje hem stoklama, hem üretim hem de operasyonel maliyetleri azaltarak verimliliği arttıracak, İstanbul halkı da sağlıklı ve ucuz ekmeğe daha iyi şartlarla ulaşacak” dedi.

Önem verilen bir başka projenin ekmek israfı olduğunu söyleyen Özgen Nama konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün bakıldığında sadece İstanbul’da 100 bin tondan fazla ekmek çöpe atılıyor. Bunun ekonomiye toplam yükü 725 milyon lira, bu rakamı çöpe atıyoruz. Yüzde 10’unu önleyebilsek okul, hastane olarak halka geri döner. Bu projenin amacı hem israfı önleme hem halkı bilinçlendirme çünkü bilincinde olsa israf etmez zaten. Bu proje için Türkiye’nin ürün güvenliği konusunda çalışan önemli STK’sı Güvenilir Ürün Platformu ile görüşme ve çalışmalarımız devam ediyor.”

HERKES İÇİN ÜRÜNÜMÜZ VAR

Halk Ekmek olarak her kesime ekmek üretmeye önem verdiklerini söyleyen Özgen Nama, “Günlük üretilen ekmek çeşitleri, Çölyak hastaları için glutensiz ve düşük proteinli ürünler, Tam Tahıllı’dan Ruşeymli Ekmek’e, Akdeniz Ekmeği’nden Altın Çörek’e çeşit ekmekler, light ürünler, un grubu ve atıştırmalıklardan oluşan çok geniş yelpazede ürün çeşidimiz var. Okul çağındaki çocuktan yaşlılarımıza kadar herkes için özel düşünülmüş ürünlerimiz var. Ar-ge laboratuarlarımız sürekli maya, mayalama ve yeni ürün üzerine çalışıyor” diye konuştu.